Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: è già crisi tra Luca e Soleil?

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: frecciatine tra Soleil e la mamma di Luca. Luca Onestini ha scelto Soleil Sorge andando contro ogni aspettativa. Pare, però, che tra la madre del tronista di Uomini e Donne e la sua nuova fidanzata non corra buon sangue. Luca Onestini, infatti, è andato contro tutto e tutti e ha scelto la bellissima Soleil Sorge. La maggior parte del pubblico, però, era convinta fino all’ultimo che il tronista avrebbe scelto Giulia Latini. Ma così non è stato. Durante il momento della scelta, quindi, anche se tutti gli occhi erano puntati su lui e Soleil, il pubblico non ha potuto far a meno di notare la faccia della mamma di Luca che sembrava tutto tranne che contenta per il figlio. Quando sono poi andati nei camerini Luca e Soleil la mamma dell’ex tronista non si è lasciata scappare l’occasione e ha detto: “Ti ha dato fiducia eh Sole? Adesso bisogna vedere di meritarsela”. Soleil non si è fatta prendere alla sprovvista e subito ha replicato: “Anche io a lui”. Ma ecco che proprio a questo punto la mamma di Luca sferza il colpo finale: “Certo, ma io conosco lui quindi so che dà e so cosa ti puoi aspettare”.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: è già crisi tra i due?

In più tra la neo coppia non sarebbe tutto rose e fiori. Tanto che qualcuno parlerebbe già di crisi… Dopo la scelta, la coppia è stata seguita dalle telecamere di Uomini e Donne. E così molti fan hanno avuto la possibilità di incontrarli prima a Roma e poi a Imola. E in più di qualcuno avrebbe notato un dettaglio scottante. Come riporta il sito Blastingnews, Luca e Soleil parlerebbero poco tra di loro, avrebbero costantemente i musi lunghi e sembrerebbero due estranei.