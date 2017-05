Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Aldo e Alessia genitori bis? Aldo Palmieri e Alessia Cammarota sono una tra le coppie più amate nate a Uomini e Donne. Tronista lui corteggiatrice lei, usciti dal programma tutto andò a gonfie vele, tra matrimonio e la nascita del piccolo Niccolò. Dopo un periodo di crisi e di allontanamento per un tradimenti da parte di lui la coppia è tornata ad essere unita. Nella giornata di ieri Ilvicolodellenews ha riportato l’indiscrezione secondo cui in un prossimo futuro, neanche troppo lontano, potrebbe esserci spazio per un appuntamento speciale di Uomini e donne dedicato alla coppia in attesa del secondo figlio. Intanto Aldo e Alessia continuano a mantenere il silenzio sulle questione.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: in attesa della messa in onda della puntata speciale.

Sui rispettivi profili Instagram non è comparsa alcuna novità in merito. Evidentemente i due hanno deciso di non far trapelare nulla circa la gravidanza bis annunciata dalla conduttrice del people show di Canale 5, in attesa che la puntata in questione vada in onda, presumibilmente la prossima settimana. La gravidanza bis è il miglior segnale che la giovane coppia potesse dare a se stessa e ai suoi fan, che a distanza di quasi 4 anni ancora seguono con passione le vicende legate ai due ragazzi, divenuti famosi dopo la loro partecipazione a Uomini e donne.