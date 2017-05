Le anticipazioni di Verissimo mostrano gli ospiti della puntata di sabato 20 maggio 2017, tra cui Stefano Accorsi. Ma c’è dell’altro, perché Silvia Toffanin porterà sulla scena di Canale 5 anche Jasmine Trinca, Barbara D’Urso, Mara Maionchi ed Elodie. Insomma, dopo la puntata speciale dedicata a ‘Amici’ di Maria De Filippi in previsione dell’imminente finale, la Toffanin torna in studio con sorprendenti ospiti, i quali si racconteranno ai microfoni di Verissimo a partire dalle 16.10 tra aneddoti, emozioni, percorsi di vita e simpatici racconti.

Secondo le anticipazioni di Verissimo, tra gli ospiti vedremo l’amata produttrice Mara Maionchi, prossima protagonista di Canale 5 al fianco di Gerry Scotti con ‘The winner is’, in partenza dal prossimo 23 maggio in prima serata. Inoltre, la Maionchi è stata confermata giudice della prossima edizione di X Factor. Per la gioia dei giovani fan, il salotto di Verissimo assisterà, invece, ai racconti di Elodie, amata cantante reduce del talent show Amici che avrà modo di svelare qualche piccolo ‘dietro le quinte’ in merito ai nuovi progetti e… perché no, all’allontanamento da Emma Marrone. Inevitabile sarà lo spazio dedicato alla soap opera più amata dagli italiani ‘Il Segreto’, che questa settimana sarà rappresentato dal malvagio Cristobal Garrigues, interpretato da Carlos De Austria.