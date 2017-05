Verissimo news e anticipazioni il Segreto sabato 20 maggio 2017 – Carlos De Austria – interprete ne Il Segreto di Cristobal Garrigues – ospite della puntata di sabato 20 maggio 2017 – «Il super cattivone da Il Segreto!» – Anche questo sabato pomeriggio un ricco parterre di ospiti da Silvia Toffanin che oggi – come fanno vedere le news e le anticipazioni di Verissimo – ha avuto tra gli altri protagonisti del suo rotocalco televisivo, per la gioia dei fan di Mediaset, Barbara D’Urso, showgirl e conduttrice dai mille talenti. A raccontare di sé, e delle anticipazioni da Il Segreto è arrivato invece un nuovo intrigante personaggio, Cristobal Garrigues – l’arrogante e tirannico intendente – interpretato dall’attore spagnolo Carlos De Austria.

Verissimo anticipazioni e news: Carlos De Austria de il Segreto nella puntata di sabato 2O maggio 2017 – «Il perfido Cristobal Garrigues!»

E quindi l’ospite de Il Segreto a Verissimo di oggi – come vediamo nelle news e anticipazioni di entrambi i programmi – è l’attore spagnolo Carlos De Austria, ovvero l’intendente Cristobal Garrigues, l’arrogante funzionario di Stato giunto a Puente Viejo per scatenare oppressione e terrore nella popolazione, ma anche per dei suoi scopi personalissimi e soprattutto – in tema con il soggetto della soap opera di Aurora Guerra – segreti! Questi secondi fini, lo si è visto nel corso delle ultima puntate, riguardano Francisca Montenegro, ma non solo, e si è visto anche come il terribile personaggio sia in grado di manipolare a suo piacimento tutti coloro che in qualche modo siano soggetti al suo potere personale, costruito sull’autoritarismo e sull’arbitrio. Ne sa qualcosa la povera Emilia Ulloa, che per evitare feroci ritorsioni su suo padre Raimundo, è costretta a sottostare agli ordini del malvagio intendente!