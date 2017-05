Amici 2017 Ed. 16, il racconto e le emozioni della semifinale del 20 maggio 2017

Amici 2017 Ed. 16, ieri 20 maggio 2017 l’attesa semifinale del talent. Ieri sera, sabato 20 maggio 2017, è andata in onda la semifinale di Amici 2017 Ed. 16 che ci ha regalato tante emozioni e tanti siparietti divertenti, come quelli del gioco di Chi inizierà che ha visto, come sempre, protagoniste le due coach ed amiche Emma ed Elisa. All’inizio della puntata Maria De Filippi ha comunicato ai ragazzi della scuola di Amici 2017 Ed. 16 che non ci saranno due ragazzi, uno per squadra, al ballottaggio, ma sarà l’allievo della squadra perdente ad essere eliminato. Maria ha poi chiamato al centro del palco i ragazzi giunti in semifinale e ha mostrato loro le maglie nere per la finale.

La puntata della semifinale di Amici 2017 Ed. 16 parte con il gioco del Chi inizierà. Emma ed Elisa devono cantare alcuni loro brani ma con i testi di canzoni per bambini. Vince Emma, che schiera Sebastian. Elisa schiera Riccardo. Le esibizioni proseguono con Emma che schiera Mike, mentre Elisa schiera Andreas. Maria De Filippi, al fine di queste esibizioni, presenta il quinto giudice: si tratta di Gerry Scotti, che entra sul palco ironizzando: “Li amo tutti tranne Zerbi!”. La gara prosegue. Elisa schiera Riccardo con il duetto con coach, ed insieme cantano Emozioni. Emma schiera Sebastian. È il momento di Federica, ed Emma schiera nuovamente Sebastian. Per i Bianchi si esibisce Mike, Andreas balla sulle note live dei TheGiornalisti.

Amici 2017 Ed. 16, i Bianchi vincono la prima manche.

La prima manche della semifinale di Amici 2017 Ed. 16 è vinta dai Bianchi, quindi i Blu vanno al ballottaggio. Si ricomincia con il Chi inizierà: Emma ed Elisa devono rispondere a dei quiz, ed in caso di errore rischiano di cadere in una botola. Vince Emma che schiera Sebastian. Elisa canta in coppia con Federica. Punto ai Blu. Per la seconda prova, Elisa schiera Andreas, Emma canta con Mike. I Blu si portano nuovamente in vantaggio: 2-0. Per la terza prova, Elisa canta con Riccardo, Emma schiera Sebastian. Voto segreto. Per la quarta prova, per i Blu si esibisce Federica, per i Bianchi canta Mike. Per i Blu ancora un punto: 3-0. Sia Elisa che Emma puntano, adesso, sul “Canto io”. Il punto va ai Bianchi.

Amici 2017 Ed. 16, i Blu vincono la seconda manche.

La seconda manche della semifinale di Amici 2017 Ed. 16 è vinta dai Blu: i Bianchi vanno al ballottaggio. Maria De Filippi ha spiegato il delicato compito della giuria, che deve votare tutti e cinque i ragazzi in quanto sono tutti al ballottaggio. L’allievo che riceverà meno voti sarà eliminato.

Amici 2017 Ed. 16, Mike Bird eliminato.

I cinque ragazzi giunti alla semifinale di Amici 2017 Ed. 16, ovvero Mike e Sebastian per i Bianchi e Federica, Andreas e Riccardo per il Blu, si esibiscono nuovamente sul palco in quanto sono tutti finiti al ballottaggio. Dopo le esibizioni, i ragazzi sono chiamati al centro del palco, e Maria chiama le carte, in ordine casuale, di chi accede alla finale. Il primo allievo ad accedere alla finale di sabato prossimo è Andreas. Il secondo posto per la finale è di Federica. In finale accede anche Sebastian. Manca una maglia: restano con il fiato sospeso Mike e Riccardo. L’eliminato della semifinale di Amici è Mike Bird, quindi l’ultimo posto in finale è per Riccardo.