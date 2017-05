Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le novità dal mondo delle carceri al 21 maggio 2017. Molte notizie arrivano ogni giorno dal mondo delle carceri, ma ancora nessuna news in tema di amnistia ed indulto. Vista dal Partito Radicale come una possibile soluzione per marginare il problema del sovraffollamento, di amnistia non ci sono news dal giorno di Pasqua, quando centinaia di persone hanno marciato dal carcere Regina Coeli a Piazza San Pietro per chiedere carceri più umane.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 21 maggio 2017: la relazione del Garante dei detenuti di Torino.

A Torino, il Garante dei detenuti ha presentato la relazione annuale, mettendo in evidenza le criticità e le note positive di un anno di osservazione. La presentazione di questo bilancio è avvenuta all’interno del carcere di Torino alla presenza del direttore Minervini, del Presidente del Consiglio Comunale Fabio Versaci, del Vice Sindaco di Torino Guido Montanari e della Conferenza dei Capigruppo. Il Garante ha precisato che “Abbiamo il dovere di offrire l’opportunità per chi è in carcere di diventare dei buoni cittadini. Le persone private della libertà non devono essere solo più i destinatari dell’offerta trattamentale, ma diventare essi stessi i protagonisti di un percorso, capace con assunzione di responsabilità e autogestione di allontanarli dalla trappola dell’infantilizzazione”. È necessario sostenere attività di reintegrazione, di recupero, di inserimento culturale e religioso. Altro punto su cui lavorare è l’esecuzione penale esterna: “L’impegno è quello di favorire un atteggiamento di mediazione con tutti gli attori coinvolti in questi percorsi, per facilitare le necessità delle persone. Chiediamo la possibilità di avere i nomi dei dimittendi, in modo da sostenerne i bisogni attraverso uno sportello mirato e di essere ancora più attenti e sensibili in merito alla custodia aperta, anche laddove ora sembra essere difficile poterla attuare. Si devono ipotizzare sistemi di housing sociale, dove le persone con problemi di giustizia possano accedervi, contribuendo al bene della collettività in ottica di giustizia riparativa”, ha spiegato il Garante.