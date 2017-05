Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame delle puntate di domenica 21, lunedì 22 e e martedì 23 maggio 2017 – «La malattia di Melli rivelata ad André?» Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Hildegard litiga ripetutamente con André e durante uno degli accesi battibecchi, arriva a un passo dal lasciarsi scappare la verità riguardo al disturbo bi – polare di Melli, del quale l’ex sindaco non è ancora a conoscenza. Intanto Adrian scopre che William e Clara si sono fidanzati e si mostra molto felice. La Morgenstern cerca di persuadere se stessa di aver dimenticato per sempre l’altro dei due fratelli Lechner! Ma è davvero così che stanno le cose?

Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame delle puntate di domenica 21, lunedì 22 e e martedì 23 maggio 2017 – «Werner ‘fa le scarpe’ a sua sorella Charlotte!»

Intanto, sempre secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Tina continua a mostrarsi indecisa e confusa: non sa se ripartire con Oskar o con David. Werner impedisce a Charlotte di recarsi in banca per ottenere un prestito attraverso il quale poter acquistare le azioni di Adrian. Sarà lui a comperare le quote. Friedrich si insinua nell’affare, cercando di manipolare Charlotte che finisce per riavvicinarsi al suo ex.