Che tempo che fa, le anticipazioni le news e gli ospiti di questa sera, domenica 21 maggio 2017. Le anticipazioni e news della nuova puntata di Che tempo che fa – in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:00 con la conduzione di Fabio Fazio, Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback – annunciano che sarà il presidente del Senato della Repubblica Pietro Grasso ad aprire la puntata. L’occasione è l’uscita del suo nuovo libro ‘Storie di sangue amici e fantasmi, ricordi di mafia’, uscito il 18 maggio. Grasso discuterà con Fazio anche di temi di attualità e dell’anniversario degli attentati di Capaci e di via d’Amelio. Si parlerà anche di spazio e di progetti futuri con Samantha Cristoforetti, astronauta dell’ESA e capitano dell’Aeronautica Militare, prima donna italiana ad andare nello spazio. Futura è il nome della missione a cui ha partecipato, iniziata il 23 novembre 2014 e terminata l’11 giugno 2015. I The Kolors presenteranno il loro nuovo disco ‘You’ registrato in Inghilterra ed eseguiranno in studio il brano ‘What happened last night’. Musica anche con l’inedita coppia formata da Fabio Rovazzi e Gianni Morandi che presentano il nuovo video e singolo Volare.

Che fuori tempo che fa, le anticipazioni le news e gli ospiti di questa sera, domenica 21 maggio 2017. «Un Oscar del surf!»

Ospiti fissi e … mobili al tavolo della seconda parte della trasmissione, con i geniali nonsense di Nino Frassica, le paradossali domande di Gigi Marzullo, le battute di Orietta Berti e la simpatia di Fabio Volo. Al tavolo arriveranno dalla prima parte Samantha Cristoforetti e il frontman dei The Kolors Stash. Roberto Giacobbo parlerà del suo nuovo libro ‘L’uomo che fermò l’apocalisse’, edito da Rai Eri. Rocco Papaleo è invece nel cast di ‘Orecchie’, il nuovo film di Alessandro Aronadio presentato all’ultimo Festival di Venezia e nelle sale dal 18 maggio. Viola Valentino parla del suo nuovo doppio cd Etereogenea live 2016 che raccoglie i vecchi successi e due inediti. Sportivo della settimana è il surfista specializzato in onde giganti Francisco Porcella: il 30 aprile 2017 è stato premiato ai Big Wave Awards, gli Oscar del surf in California, per aver cavalcato l’onda più alta della stagione: 22 metri di altezza!