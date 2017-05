Claudia Gerini e Andrea Preti, amore a gonfie vele! Le ultime news ad oggi 21 maggio 2017

Gerini e Preti, ultimissime news. Tra Andrea Preti e Claudia Gerini le cose procedono molto bene. Preti pochi giorni fa, durante una partita della Nazionale di calcio degli Attori, di cui fa parte, ha segnato, alzando la maglia e facendo vedere una scritta dedicata proprio a Claudia: ‘Ti amo Bubu’. Al settimanale ‘Novella2000’ Preti ha spiegato: “Io la chiamo Bubu perché è dolcissima e affettuosa”. “Claudia è sempre affettuosa e carina con me. Quando le ho dedicato il gol facendo vedere la maglietta con scritto ‘Ti amo Bubu’, che mi ero preparato a sua insaputa, si è commossa. Lei è la mia piccola Bubu”, ha poi aggiunto.

Claudia Gerini e Andrea Preti felici e innamorati!

La Gerini sta vivendo un momento sereno della sua vita dopo la separazione, e sembra che con il tempo il legame con Preti si stia rafforzando, anche se al settimanale ‘Grazia’ aveva raccontato, qualche settimana fa, di non volersi impegnare: “Preferisco non parlare della mia vita privata, specialmente in questo momento delicato. Ho un ottimo rapporto con i padri delle mie figlie e sono una donna libera: frequento chi voglio, possibilmente senza clamore. Vivo il presente”, aveva dichiarato.