Roma: tutte le ultime news sul soggiorno romano del presidente americano Donald J. Trump. E’ tutto pronto per la visita del presidente americano Donald Trump nella capitale italiana. L’ex tycoon sarà a Roma martedì 23 maggio 2017, quando l’Air Force One presidenziale atterrerà all’aeroporto internazionale di Fiumicino. Il corteo corazzato percorrerà l’autostrada, il raccordo anulare e la Salaria per raggiungere Villa Taverna, sede del soggiorno romano del presidente statunitense. Si tratta della residenza dell’ambasciatore americano a Roma, nella quale tutti i presidenti hanno soggiornato negli anni passati. La notizia è ufficiosa, perchè ancora non è stata emessa alcuna specifica ordinanza della Questura sul piano di sicurezza per la visita di Trump a Roma.

Roma: le ultime news sulla visita nella capitale italiana del presidente americano Donald J. Trump.

Nulla di nuovo, perché in questi casi gli orari e i percorsi non vengono fissati anticipatamente, anzi possono cambiare anche da un momento all’altro, proprio per non dare alcun punto di riferimento a qualche malintenzionato. Domani pomeriggio, a San Vitale, il questore romano Guido Marino presiederà il tavolo tecnico per organizzare il servizio di vigilanza. Le Forze dell’Ordine sono già in allerta. Quasi sicuramente il centro della città sarà chiuso al traffico. Per ora le uniche certezze riguardano l’area attorno al Vaticano e al Quirinale, considerate “zone rosse”. Si tratta delle sedi dei due incontri ufficiali che Trump avrà con Papa Francesco e il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Il presidente USA sarà accompagnato dalla moglie Melania, da altri familiari e dall’intero staff.

Solo sabato scorso il Papa ha concesso il nulla osta per la nomina di Callista Gringrich, terza moglie dello Speaker della Camera, Newt Gringrich (“falco” dei repubblicani anti-Clinton) come ambasciatrice presso la Santa Sede). Oltre alla chiusura del traffico, è previsto anche il blocco del traffico aereo sulla Capitale. Il corteo presidenziale sarà composto da agenti della Cia e dei servizi segreti americani, con veicoli blindati provvisti anche di jammer per neutralizzare le comunicazioni telefoniche nel raggio di alcune centinaia di metri attorno all’auto di Trump. Ci sarà anche il “battesimo del fuoco” della “Bestia” (The Beast), una vettura che assomiglia più a un carro armato in grado di resistere a qualsiasi tipo di esplosione e perfino ad un attacco chimico. Misure di sicurezza massime, in vista anche della partecipazione del presidente Trump al G7 di Taormina del prossimo weekend.