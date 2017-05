Papa Francesco, il Regina Coeli di oggi, 21 maggio 2017

Papa Francesco, il Regina Coeli di oggi 21 maggio in Piazza San Pietro. Papa Francesco oggi, 21 maggio 2017, è tornato in Piazza San Pietro per l’attesa celebrazione eucaristica domenicale. Il Santo Padre durante il Regina Coeli ha spiegato brano odierno del Vangelo, che ci parla dell’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. “L’evangelista Giovanni”, spiega il Papa, “raccoglie dalla bocca e dal cuore del Signore i suoi ultimi insegnamenti, prima della passione e della morte. Gesù promette ai suoi amici, in quel momento triste, buio, che, dopo di Lui, riceveranno ‘un altro Paraclito’. Questa parola significa un altro ‘Avvocato’, un altro Difensore, un altro Consolatore: ‘lo Spirito della verità’; e aggiunge: ‘Non vi lascerò orfani: verrò da voi'”. Papa Francesco ha spiegato il senso delle parole di Gesù: “Queste parole trasmettono la gioia di una nuova venuta di Cristo: Egli, risorto e glorificato, dimora nel Padre e, al tempo stesso, viene a noi nello Spirito Santo. E in questa sua nuova venuta si rivela la nostra unione con Lui e con il Padre: “Voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi'”.

Papa Francesco, l’annuncio della nomina di cinque nuovi vescovi.

Durante il Regina Coeli, inoltre, Papa Francesco ha annunciato che il 28 giugno 2017 ci sarà un concistoro per la nomina di cinque nuovi cardinali provenienti da diverse parti del mondo. Giovedì 29 giugno, il giorno dei Santi Pietro e Paolo, il Santo Padre celebrerà la Santa Messa con i nuovi cardinali, con il collegio cardinalizio, con i nuovi vescovi, i metropoliti, i vescovi ed alcuni presbiteri.