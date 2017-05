Pensioni anticipate, Opzione donna. Il progetto sperimentale Opzione donna varca i confini dell’Italia.”Non sappiamo quante siano le donne italiane residenti all’estero potenzialmente interessate al pensionamento anticipato stabilito dalla norma cosiddetta “Opzione donna”, ma fossero anche solo 100 riteniamo utile ed opportuno illustrare le ultime novità”, hanno precisato in una nota congiunta, i deputati Pd eletti all’estero Marco Fedi e Fabio Porta.

Nella nota i deputati sottolineano che:” Sebbene né l’Inps né i Ministeri competenti hanno informato adeguatamente le nostre connazionali, il sistema di pensionamento anticipato “Opzione donna” si deve applicare anche alle donne residenti all’estero che facciano valere contributi in Italia”. “Certo”, hanno precisato, “è bene subito sgombrare il campo da facili illusioni: questo pensionamento anticipato ha paletti molto rigidi e spesso non conviene, ma per alcune tipologie di emigrate può essere accessibile e conveniente”.

Pensioni anticipate, Opzione donna. I requisiti e le modalità per l’accesso.

“L’Opzione donna permette un anticipo significativo dell’età pensionabile ed è offerto anche nel 2017 alle lavoratrici che hanno raggiunto 57 anni di età (58 le autonome) unitamente a 35 anni di contributi (che possono essere fatti valere con il meccanismo della totalizzazione con i contributi esteri) entro il 31 dicembre 2015”, chiariscono, come riportato da aise. “Le donne residenti all’estero che soddisfino tali requisiti potranno chiedere, come le donne in Italia, il pensionamento anticipato a condizione però di optare per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo contributivo, maggiormente penalizzanti in termini di importo ma con la tutela per le residenti all’estero dell’importo minimale introdotto dalle legge n.335/95 che prevede un minimo di circa 13 euro mensili per ogni anno di contribuzione fatto valere in Italia”.

Alle emigrate italiane che sono interessate ad Opzione Donna, Fedi e Porta consigliano di rivolgersi al patronato di riferimento, “visto che verifica del diritto e procedure della domanda sono complicate dal fatto che, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico in questione, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo”. “In relazione a quest’ultimo l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo; pertanto a tali pensioni si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo”, concludono.