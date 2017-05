Quelli che il calcio, anticipazioni news e ospiti di domenica 21 maggio 2017. Eccoci alla nuova puntata di Quelli che il calcio alle ore 13:50 su Rai2 con Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Per l’ultima delle tre domeniche, abbinate alla Corsa Rosa, Quelli che il calcio conserva la veste di Quelli che aspettano… il Giro d’Italia in attesa della nuova tappa a percorso misto Valdengo-Bergamo. Il Secondo Canale continua a celebrare la 100° edizione. del Giro! Diretta dalle 13:50 con Nicola Savino e la Gialappa’s Band.

Per seguire la tappa e la giornata calcistica saranno ospiti in studio Diego Abatantuono, Paolo Casarin, la giornalista e conduttrice di Rai Sport Giorgia Cardinaletti, Daniele Manusia, direttore del sito Ultimo uomo, Eleonora Pedron e Roberto Pruzzo. Gli aggiornamenti dal Giro d’Italia saranno garantiti da Emanuele Dotto. Alla postazione tecnica ci sarà, come sempre, Sarah Castellana, affiancata dall’allenatore dell’Inter Beppe Bergomi, alias Edoardo Ferrario. Max Giusti vestirà i panni dello scrittore e commentatore sportivo Mario Sconcerti mentre Ubaldo Pantani proporrà un nuovo personaggio, un ciclista eliminato dal Giro d’Italia. A presidiare la postazione web Melissa Greta Marchetto.

Bruno Pizzul e Max Pezzali saranno collegati, assieme ai Calciatori Brutti, per commentare con l’ausilio della ‘realtà aumentata’ lo svolgimento del Moto GP di Francia. Angela Rafanelli dallo Stadium di Torino intervisterà i tifosi juventini alla vigilia della possibile conquista del sesto scudetto consecutivo della squadra bianconera. Mimmo Magistroni e i suonatori Mariachi saranno collegati da Bergamo, linea del traguardo della quindicesima tappa del Giro. Trasferta lombarda anche per Mia Ceran e Totò Schillaci che, assieme a Massimo Rosolino, saranno a Bergamo Alta.