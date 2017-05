Riforma pensioni, oggi 21 maggio 2017: tutte le ultime novità. Le ultime news sul fronte pensioni, vengono fornite da Cesare Damiano, che commenta gli ultimi provvedimenti dell’esecutivo, in merito all’anticipo pensionistico, in particolare l’Ape social, che presidente della Commissione Lavoro alla Camera, si augura possa diventare strutturale. Dichiara Damiano:”In questi giorni lavoro e Stato sociale tornano sulla scena: è di oggi l’annuncio che il governo ha finalmente varato il provvedimento relativo all’Ape sociale e ai lavoratori precoci, per il quale ci siamo battuti per anni in Parlamento. Dopo le 8 salvaguardie e Opzione Donna, si tratta di un primo provvedimento di modifica di ‘impianto’ del sistema pensionistico che dovrà, a mio avviso, essere reso strutturale”.

“Sul versante del lavoro – prosegue – abbiamo avuto nei giorni scorsi i dati dell’Inps sull’occupazione che certificano, purtroppo, il crollo della assunzioni a tutele crescenti a causa della progressiva scomparsa degli incentivi: dal 2015 al 2017 (dati relativi al primo trimestre) nel saldo occupazionale del lavoro a tempo indeterminato il calo è stato di quasi il 92%. Questa conferma la necessità di correggere il Jobs Act”. “Per quanto riguarda un altro tema che riguarda il lavoro, quello dei voucher, se il governo ha intenzione di reintrodurre nella ‘manovrina’ uno strumento di flessibilità, sarebbe opportuno fermarsi alle famiglie e al ‘no profit’. Un intervento che riguardi le imprese ha bisogno di un confronto preventivo e di merito con le parti sociali. Procedere sarebbe un errore, soprattutto a poche settimane dall’abrogazione dei voucher”, conclude Damiano.

Pensioni anticipate, Ape, precoci, quota 41: gli emendamenti in Commissione Bilancio.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, le principali proposte di modifica all’articolo 53 della manovra bis vengono segnalate dai gruppi parlamentari in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, e nei prossimi giorni saranno poste in votazione. Le proposte emendative sono targate PD con alcuni emendamenti a prima firma proprio di Cesare Damiano. Tra le modifiche proposte quelle di ridurre il requisito contributivo da 36 a 30 anni per l’accesso all’ape sociale, l’indennità di accompagnamento alla pensione per coloro che abbiano più di 63 anni, ad alcuni delle undici categorie di lavoratori addetti a mansioni gravose ed estendere l’ape sociale ed il pensionamento con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci anche a coloro che, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, non hanno potuto accedere agli ammortizzatori sociali per mancanza dei requisiti e per i lavoratori agricoli in condizione di non occupazione da almeno tre mesi.

Pensioni anticipate, Ape social: i correttivi per edili, disoccupati senza tutele e lavoratori agricoli.

Per gli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione delle costruzioni Damiano chiede una riduzione di sei anni di contributi per accedere all’ape sociale che scenderebbe così da 36 a 30 anni. Un correttivo che favorirebbe in particolare gli edili, che rischiano altrimenti di rimanere fuori dalle agevolazioni.

Altro emendamento, a prima firma della deputata del PD Cinzia Maria Fontana, vorrebbe fornire copertura legislativa ai disoccupati senza tutele e agli agricoli. In particolare la modifica proposta consente l’accesso all’APe sociale e alla pensione anticipata con 41 anni di contributi ai disoccupati che a seguito di licenziamento non abbiano il diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti e agli operai agricoli, purché si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione.

Reddito di cittadinanza: la marcia del Movimento 5 Stelle.

Sul fronte contrasto alla povertà, il Movimento 5 Stelle sta portando avanti con fervore la sua battaglia per l’approvazione del reddito di cittadinanza, che dovrebbe avere degli effetti anche sulle pensioni, visto che il loro importo mimino verrebbe portato a 780 euro al mese. Ieri si è svolta la marcia da Perugia ad Assisi a sostegno dell’approvazione del reddito di cittadinanza, misura che potrebbe contribuire al contrasto della povertà. «Quando saremo al governo, il primo decreto che faremo sarà quello sul reddito di cittadinanza». Questo auspicio con cui si è mosso il fiume di magliette gialle che da sabato mattina presto si è radunato a Perugia, per la seconda marcia per il ‘reddito di cittadinanza’ promossa da Beppe Grillo e dal Movimento 5 stelle. Molti parlamentari presenti, tra cui Roberto Fico, Riccardo Fraccaro, Giorgio Sorial, Alberto Airola, Danilo Toninelli e Luigi Di Maio. Magliette, bandiere, slogan. Il popolo di Grillo segue il suo leader in piazza e alle 11,30 si è messo in cammino dietro di lui. «Reddito di cittadinanza, per l’Italia unica speranza. Onestà e dignità subito»: con questi slogan, infatti, circa mille e cinquecento persone, provenienti da tutta Italia, si sono messe in cammino sabato mattina dalla basilica di San Pietro a Perugia.

Centinaia di attivisti del Movimento 5 stelle si sono radunati ai giardini del Frontone di Perugia, punto di partenza della marcia Perugia-Assisi a sostegno del “reddito di cittadinanza”. Si tratta della seconda edizione, dopo quella del 9 maggio 2015, dell’iniziativa dedicata al contrasto alla povertà. In piazza anche il leader Beppe Grillo e Davide Casaleggio: “Questa è una marcia per l’intelligenza – ha detto – il reddito di cittadinanza non è una questione di dare i soldi ma di ridare dignità alle persone, le persone hanno bisogno che lo Stato sia presente e non sia solo un poliziotto in assetto antisommossa”.

Pensioni ed Isee: oltre 100 mila pensionati hanno fatto domanda di Isee

Sono 6 milioni gli italiani, oltre 100 mila solo quelli residenti in Friuli Venezia Giulia, che stando ai dati 2015 del Ministero del Lavoro e Politiche sociali hanno fatto domanda di Isee, precondizione per ottenere le agevolazioni sociali in base alla propria situazione economica e familiare.

Punti di forze e criticità dei principali strumenti di valutazione economica di persone e famiglie sono state al centro di una mattinata di studio organizzata dalla UIL Pensionati del Friuli Venezia Giulia in sala Ajace a Udine. I lavori sono stati chiusi dal segretario nazionale della UIL pensionati Romano Bellissima, che ha così dichiarato:”L’Inps dovrebbe pensare a migliorare la propria funzionalità invece di fare politica e preoccuparsi di fare cose che dovrebbe fare il Governo. Si sta generando confusione L’Inps non può generare condizioni negative per cui non fa i controlli e poi determina gli indebiti, aggravando le condizioni dei pensionati perché poi si sospendono i provvedimenti. L’Isee è uno strumento che va gestito bene”.

Rivalutazioni pensioni, le ultime dichiarazioni di Romano Bellissima.

Sul fronte pensioni, Bellissima ha richiamato l’attenzione anche sull’importanza di procedere ad una rivalutazione delle pensioni: “Non credo che oggi l’Inps sia in grado di vedere in tempo reale qual è il reddito dei pensionati e se hanno diritti o no. Quindi si genereranno ulteriori contenziosi e aumenteranno gli indebiti perché non c’è un abbinamento tra le varie voci. E’ una situazione gravissima che genera l’inefficienza dell’Inps”, ha concluso Bellissima chiedendo anche “l’urgente rivalutazione delle pensioni che in questi anni di crisi hanno fatto da welfare, sostenendo figli e nipoti disoccupati. Abbassare ulteriormente le pensioni significa aggravare e troncare nel nascere la possibilità di ripresa economica. Per migliorare la situazione italiana è necessario creare lavoro”.