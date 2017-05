Riforma pensioni, oggi 21 maggio 2017. Le ultime novità su pensioni anticipate, Ape e precoci

Pensioni anticipate, Ape social e volontaria. Le misure per le pensioni anticipate incluse nelle legge di bilancio 2017 potrebbero entrare presto in vigore. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, tramite un post, ha annunciato lo sblocco dell’iter burocratico. “Questa settimana abbiamo lavorato senza sosta su alcuni provvedimenti che vengono da #MilleGiorni e che adesso il governo sta attuando”, ha affermato. Tra di essi, “il provvedimento che permetterà ad alcune categorie di anticipare la pensione, superando i vincoli della Fornero, è finalmente pronto. Sia la cosiddetta Ape Social che l’Ape Precoce”.

Per il sottosegretario si tratta della “prima vera risposta ai pensionati dopo anni”. Boschi ha ricordato, inoltre, l’avvio di un’altra misura sulle pensioni contenuta nella legge di bilancio 2017:”A luglio arriverà la quattordicesima, assicurata dall’ultima legge di bilancio”.

Pensioni anticipate, Ape e precoci. Il punto del Pd.

Il deputato Dem Chiara Gribaudo, vice capogruppo Pd alla Camera, ha così commentato l’annuncio del sottosegretario Boschi sulle pensioni: “Il governo dichiara che partiranno l’Ape social e l’Ape per i lavoratori precoci, per accompagnare alla pensione tanti lavoratori ai quali la riforma Riforma Fornero l’aveva impedito. Si tratta di un provvedimento importante, inserito in Legge di Bilancio, che dà delle risposte concrete su un tema scottante per i lavoratori”.

“Questi strumenti”, ha proseguito, “si inseriscono fra i tanti che maggioranza e del governo hanno adottato in questi anni per l’occupazione e l’equità nel mondo del lavoro. I dati Inps di ci dicono che abbiamo scelto la strada giusta: crescono le assunzioni, diminuiscono le dimissioni in bianco. Le battaglie condotte con il Jobs Act e contro le discriminazioni verso le donne stanno avendo successo”

“Assieme ai provvedimenti per l’occupazione e per le pensioni”, ha aggiunto, “è necessario che governo e Parlamento proseguano l’impegno nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e nel sostegno alla natalità e alla genitorialità”. “L’esplosione delle richieste per il bonus mamme”, conclude la vice capogruppo Pd alla Camera, “che abbiamo sostenuto anche contro la burocrazia dell’Inps, ci conferma che il Paese ha bisogno di risposte per le famiglie”.

Pensioni anticipate ed ape sociale. La questione degli edili.

Sempre in tema di pensioni anticipate e di Ape, il segretario generale della Fillea Cgil, Antonio Genovesi, ha illustrato le motivazioni per cui i criteri d’accesso all’Ape agevolata, di fatto precluderanno agli edili l’accesso alla misura. “Sembra quasi che il legislatore non sappia che il nostro è un lavoro discontinuo per definizione, che il settore ha conosciuto dal 2009 ad oggi una crisi enorme, con oltre 800 mila posti di lavoro persi ed una speculare crescita di lavoro nero, grigio e sotto denuncia di ore lavorate, e che tutto questo contribuisce a rendere la pensione per un edile semplicemente un miraggio”, ha affermato.

Ed inoltre:”E mentre si sogna la pensione, si mette a rischio la propria vita e quella dei colleghi”. Genovesi ha ricordato:” “Negli ultimi anni gli infortuni mortali tra i lavoratori anziani sono cresciuti enormemente, nel 2016 il 22% del totale delle vittime aveva più di 60 anni”.

“Mandare gli edili anziani in pensione è innanzitutto un atto di giustizia, ma anche una leva per favorire quel ricambio generazionale e professionale necessario ad affrontare la nuova sfida delle costruzioni, quella che il Cresme chiama il primo ciclo dell’ambiente costruito, fatto più da rigenerazione, antisismico, risparmio energetico che non da nuove edificazioni” sfida che non può giocarsi senza l’obiettivo del “lavoro sicuro e professionalizzato, in grado di accompagnare la riconversione di questo settore strategico”, ha precisato.