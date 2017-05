Serie A, 37ª giornata: tutte le partite della giornata di campionato del weekend 20-21 maggio 2017. Oggi, domenica 21 maggio 2017, sono previste sei partite alle 15:00: Juventus-Crotone, Empoli-Atalanta, Genoa-Torino, Milan-Bologna, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Sampdoria. Il posticipo domenicale delle 20:45 è Lazio-Inter. La giornata di campionato si concluderà domani, lunedì 22 maggio 2017, con il posticipo del lunedì Palermo-Pescara. Max Allegri ha dichiarato in conferenza stampa che non ci sarà molto turnover. Torna Pjanic a centrocampo, affiancato da uno tra Marchisio e Rincon. Khedira è stato convocato, ma non scenderà in campo per precauzione.

Serie A, 37ª giornata: le ultime news sulle partite di domenica 21 maggio 2017.

Il Crotone giocherà con Trotta e Falcinelli in attacco. Ieri, sabato 20 maggio 2017, si sono giocati i due anticipi della 37ª giornata di Serie A. La Roma ha battuto il Chievo allo Stadio Bentegodi di Verone nella sfida delle 18:00. Doppiette di El Shaarawy e Salah e rete di Dzeko per i giallorossi, che ora sono momentaneamente a -1 dalla Juventus e a +1 sul Napoli. I partenopei hanno superato la Fiorentina per 4-1, con la doppietta di Mertens e i gol di Koulibaly e Insigne. Il posticipo domenicale delle 20:45 è Lazio-Inter.

Questa è la classifica aggiornata: Juventus 85, Roma 84 (una partita in più), Napoli 83 (una partita in più), Lazio 70, Atalanta 66, Milan 60, Fiorentina 59 (una partita in più), Inter 56, Torino 50, Sampdoria 47, Udinese 44, Cagliari 44, Sassuolo 43, Chievo 43 (una partita in più), Bologna 41, Genoa 33, Empoli 32, Crotone 31, Palermo 23 (retrocesso in B), Pescara 14 (retrocessa in B).