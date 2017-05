Simona Ventura e Stefano Bettarini: le ultime news ad oggi, 21 maggio 2017

Simona Ventura e Stefano Bettarini, il messaggio per Super Simo da parte dell’ex calciatore. Tra Simona Ventura e l’ex marito Stefano Bettarini ci sono stati spesso degli screzi, a volte anche pesanti, soprattutto dopo le dichiarazioni dell’ex calciatore sulla conduttrice di Selfie – Le cose cambiano all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Adesso, però, sembra che tra i due ci siano rapporti sereni e distesi. Simona Ventura è impegnata da qualche settimana con la seconda edizione della trasmissione Selfie – Le cose cambiano, e Stefano Bettarini ha inviato all’ex moglie un messaggio tramite il suo profilo Instagram: “Le cose CAMBIANO… In questi giorni tanti di voi mi hanno chiesto in privato e durante le dirette stories che cosa pensassi di Selfie. Penso che le cose cambiano eccome se cambiano (scusate il gioco di parole rubo lo slogan, lo ammetto) e faccio un grandissimo in bocca al lupo in primis a Super Simo (vai spacca come sai fare tu), al gruppo Fascino, a Belen e che dire… Ci vediamo lunedì sera (io dalla TV tiferò per voi)”.

Simona Ventura e Stefano Bettarini, la risposta della conduttrice al messaggio di Stefano.

Simona Ventura ha letto il messaggio di Stefano Bettarini, e durante un’intervista a Mio si è detta contenta del comportamento dell’ex marito: “Non me lo aspettavo e sono molto contenta. È stato un gesto affettuoso che ricambio. Abbiamo dei figli in comune e ci teniamo ad andare d’accordo. È bello che mi abbia dato questo appoggio”.