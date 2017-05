Tagli capelli corti e medi: la gallery con i trend capelli per l'estate 2017!

Tagli capelli corti e medi estate 2017. Tra i tagli capelli corti dell’estate 2017 in primo piano, ci sono oltre al bowl cut, anche i classici pixie, i bob, con frange e ciuffi di tendenza. Per l’estate 2017 tra i trend per i tagli capelli corti e medi troviamo il taglio a scodella, e l’ob swag, un taglio di capelli medio corto, molto sfilato e scalato, più pieno nella parte superiore e meno nella parte inferiore.

Tagli capelli corti e medi estate 2017: frangia che passione!

Frangia per tutti i tipi di tagli di capelli corti, medi e lunghi del 2017! Per i tagli di capelli corti per l’estate 2017 anche la frangia è cortissima, come nel taglio a scodella, o a mo di ciuffo, laterale e sfilatissimo nei pixie più audaci. La frangetta si sposa alla perfezione anche con i tagli di capelli long bob o con i blunt cut. In versione pari, piena, sfilata, o laterale a mo di ciuffo, ce n’è una per ogni donna, per ogni tipo di esigenza.

Tagli capelli corti e medi estate 2017: impazzano frange e ciuffi.

La frangia per tutti i tipi di tagli di capelli serve a mettere in risalto occhi e labbra; un ciuffo laterale si sposa con ogni forma di viso, mentre una frangia cortissima rende sbarazzino il nostro look. In generale la frangia è impiegata per correggere, ad esempio, l’inconveniente della fronte alta o troppo ampia.

Tagli capelli corti e medi estate 2017: bowl cut e pixie!

Tutte le amanti dei capelli corti possono essere felici per le variegate tendenze capelli di questa primavera estate 2017. I tagli per le amanti del genere sono infatti molto variegati e soddisfano gli stili. Per tutte le donne che se la sentono di osare infatti, sta spopolando tra le tendenza capelli primavera estate 2017 il bowl cut, o meglio conosciuto come taglio a scodella. Questo particolare taglio di capelli si sposa alla perfezione con una fisicità minuta.

Tra i tagli di capelli corti dell’estate 2017, oltre al bowl cut, troviamo anche i classici pixie, da portare più o meno lunghi e magari con un bel ciuffo che copra la fronte. Per tutte le donne che non se la sentono di osare, un bel caschetto, magari in versione destrutturata, perfetto da portare mosso e spettinato, magari anche in un effetto semi wet.

Tagli capelli corti e medi: la gallery con i trend capelli per l'estate 2017! 1 su 28