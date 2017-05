Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 21 maggio 2017 – «Flash dal Trono Over» – Incominciamo care amiche e amici gossiper televisivi le nostre anticipazioni news e gossip da U&D dall’ultima puntata dei Senior e in particolare da Gemma e dalla sua commozione davanti al fidanzamento di Vanni e Maria Rosa con conseguente attacco di Tina e di Giorgio Manetti. Durante lo sfogo post puntata la Galgani si lagna delle interferenze della bionda opinionista e di tutti gli altri, sottolineando il fatto che la maggior parte di cose belle durante le puntate le ha portate lei. Al che la Cipollari l’accusa di essere presuntuosa e aggiunge che in nove mesi le sue storie hanno stancato, e che secondo lei è tutta una tattica per apparire sulle riviste di gossip, per le quali si riceve un cachet, e quindi per business. Intanto Si viene a scoprire che Marco è andato a casa di Gemma a Torino per tre giorni. Firpo a precisa domanda risponde che si sente già un po’ fidanzato, ammettendo che, per timore che le cose cambino improvvisamente, ha paura di dirlo ad alta voce…

Temptation Island e Uomini e Donne le Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 21 maggio 2017 – «Temptation: incominciano i giochi…»

Glissando per oggi sul Trono Classico e sul Trono Gay, il primo già al centro di tanti articoli dopo la scelta di Luca caduta su Soleil, il secondo in attesa su notizie su chi saranno i tronisti della prossima edizione, dopo la soddisfazione pubblicamente espressa da Maria De Filippi sull’esordio del Trono arcobaleno, puntiamo per un istante il cursore delle nostre anticipazioni, news e gossip su Temptation Island! Dove vediamo che – mentre Ludovica Valli continua ad alimentare i gossip con il suo discusso fidanzamento, e il sospetto di rimpianti vari ed eventuali verso Fabio Ferrara – il conduttore della nuova edizione, che sarà come sempre l’impeccabile Filippo Bisciglia, è già al lavoro per definire le nuove coppie e i nuovi tentatori e tentatrici! Restate sintonizzati con noi per tutte le anticipazioni e le news!