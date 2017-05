Uomini e Donne, Tina Cipollari non lascia la trasmissione: le ultime news e dichiarazioni

Uomini e Donne, Tina Cipollari: “Quel programma è casa mia”. Nelle scorse settimane, si è spesso vociferato sul possibile addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Il dubbio aleggiava, e Tina ha finalmente fatto chiarezza attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. Durante l’intervista, l’opinionista ha annunciato di non avere nessuna intenzione di lasciare Uomini e Donne. “Quel programma è casa mia, sono nata lì e ho intenzione di rimanerci. Con Maria non ci sono mai stati screzi e quando faccio altro mi assicuro che non interferisca con la mia posizione lì dentro”. Tina Cipollari, infatti, è storica opinionista del programma di Maria De Filippi: sono ben 15 anni che occupa quel ruolo.

Uomini e Donne, Tina Cipollari parla del suo essere madre.

Durante l’intervista a Diva e Donna, Tina Cipollari ha parlato del suo essere mamma: “Sono una mamma apprensiva, protettiva e timorosa, tanto più che ora con Mattias cominciano i problemi legati alla crescita, chiede di uscire da solo ed io sono preoccupata come tutte le mamme. Ma sono anche allegra, leggera, il papà mi rimprovera di essere troppo permissiva ma cerco solo di far capire loro le cose in modo non autoritario, senza ripeterle mille volte. E poi sono presente: Uomini e Donne non mi impegna tutti i giorni”. Tina ha spiegato che non sempre i suoi figli la guardano in tv perché escono da scuola alle 17 ma che quando la guardano “Tra me e Gemma tifano per me e Mattias mi dice che cono un po’ severa con i vecchietti della trasmissione. Io ribatto che sono tremendi, ma lo diciamo ridendo. Non mi vedono come una donna della tv, li porto a fare sport, a scuola…”.