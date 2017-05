Amici 2017 Ed. 16, tutte le news e le anticipazioni della finale di sabato 27 maggio 2017

Amici 2017 Ed. 16, i finalisti in gara sabato 27 maggio 2017. Sabato 20 maggio è andata in onda la semifinale di Amici 2017 Ed. 16 e abbiamo scoperto chi, tra gli allievi della scuola, accede alla puntata finale del talent: si tratta dei ballerini Andreas Muller (squadra Blu) e Sebastian Melo Taveira (squadra Bianca) e dei cantanti Federica Carta e Riccardo Marcuzzo (entrambi della squadra Blu). Ad essere eliminato ad un passo dalla finale di Amici 2017 Ed. 16 è Mike Bird, cantante dei Bianchi. Come da sei edizioni a questa parte, anche ad Amici 2017 Ed. 16 verrà decretato un vincitore per la categoria canto, uno per la categoria ballo ed un vincitore finale. In palio c’è anche un premio della critica assegnato dai giornalisti.

Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni della finale: la puntata verrà trasmessa in diretta!

Mancano davvero pochi giorni per la finale di Amici 2017 Ed. 16, ma ancora non ci sono molte anticipazioni al riguardo: la puntata, infatti, non è stata registrata come di consueto, ma verrà trasmessa in diretta, e per ora la produzione Mediaset è molto attenta a non far fuoriuscire dettagli che possano rovinare la sorpresa di quella che si preannuncia essere una serata piena di spettacolo.