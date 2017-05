Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo delle carceri al 22 maggio 2017. Una delegazione del Partito Radicale guidata da Rita Bernardini nelle scorse settimane ha fatto visita al carcere Pagliarelli di Palermo. Dalla visita sono emerse alcune criticità della struttura e dei servizi offerti ai detenuti: le docce sono previste solo 3 volte a settimana, nei bagni delle celle non c’è acqua calda, manca l’areazione e spesso sono fatiscenti. A volte si riscontrano casi di scarsa assistenza sanitaria. Durante la loro visita in carcere, i Radicali hanno incontrato un detenuto settantenne che soffre di diabete. La malattia gli ha causato un rigonfiamento del piede che sta facendo cancrena e rischia l’amputazione. Nonostante avesse chiesto il ricovero, il detenuto è ancora in carcere: “Ho già firmato la richiesta per essere ricoverato ma ancora niente, non mi chiamano; ho un dolore pazzesco, cammino con gli antidolorifici in tasca; vi prego di aiutarmi, vorrei essere ricoverato prima che mi taglino la gamba”, ha lamentato il detenuto.

Queste problematiche evidenziate dal Partito Radicale sono state riportate da Il Dubbio, ed il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha chiesto alle direzioni del carcere siciliano del Pagliarelli e di Augusta di fargli pervenire elementi utili riguardanti le criticità evidenziate. Il radicale Gianmarco Ciccarelli, inoltre, ha evidenziato un’altra criticità: la magistratura di sorveglianza non svolgerebbe il ruolo che le è assegnato dall’Ordinamento penitenziario. Il riferimento è al trattamento individualizzato dei detenuti, e alla verifica e delle condizioni di detenzioni.