Anticipazioni Beautiful tulle le trame delle puntate di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 maggio 2017 – «Le nuove puntate!» – Eccoci di nuovo alle trame delle puntate di inizio settimana: cosa ci riservano le anticipazioni di Beautiful in onda su Canale 5, da lunedì 22 a mercoledì 23 maggio 2017, alle ore 13.40. Lunedì 22 maggio 2017? Nicole è decisa a seguire l’iter per gestire una nuova gravidanza surrogata e donare a sua sorella Maya la gioia di un secondo bambino. Zende è partito per le Hawaii con Sasha, ma nella sua mente continua frullare un unico pensiero: Nicole. Nel frattempo Steffy decide di eliminare il tatuaggio della fede nuziale fatto con Wyatt.

Anticipazioni Beautiful tulle le trame delle puntate di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 maggio 2017 – «Il rapido switch di Nicole!»

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Nicole, all’ultimo minuto, cambia idea. Fare da madre surrogata significherebbe perdere Zende, quindi la ragazza riflette sulla possibilità di rinunciare. Intanto il ragazzo sull’aereo che lo riporta a Los Angeles, convinto che con Nicole sia finita, bacia Sasha. Steffy si fa rimuovere il tatuaggio e va a vivere da Liam.