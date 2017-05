Belen Rodriguez e Andrea Iannone, i progetti di una vita insieme... Le ultime news gossip al 22 maggio 2017

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le news gossip al 22 maggio 2017. La storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone prosegue a gonfie vele, come testimoniano le numerose foto pubblicate dalla bella showgirl argentina sui social. Belen è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo e ha parlato del suo rapporto con il pilota di Moto Gp, oltre che delle sue precedenti relazioni con Fabrizio Corona e con l’ex marito Stefano De Martino. Belen negli scorsi giorni è stata in Tribunale per testimoniare durante il processo a Corona, e ha avuto parole di affetto per l’ex fidanzato: “Anche se me ne ha combinate tante gli voglio un gran bene, mi ha fatto un grande piacere rivederlo: mi spiace per la sua situazione, ma spero possa uscire presto dal carcere”.

Belen Rodriguez, l’intervista a Verissimo.

Belen Rodriguez a Verissimo ha parlato del rapporto con Stefano De Martino: la showgirl ha chiarito che è stato il ballerino a lasciarla, con un messaggino sul cellulare: “Sono stata lasciata da Stefano con un messaggio su WhatsApp. Poi si è pentito. Ma non voglio colpevolizzarlo perché anch’io ho fatto degli sbagli. Con Stefano ho la coscienza a posto. Ho nulla di cui rimproverarmi. È andata come è andata e non ho potuto perdonare, perché ho una dignità e non ce la faccio a passarci sopra. All’inizio i rapporti non sono mai buoni, poi uno si riavvicina per il bene del proprio figlio”.

La showgirl argentina ha infine parlato del suo nuovo, grande amore: Andrea Iannone: “Andrea con me è stato molto paziente perché io sono stata tanto male e non riuscivo più a pensare all’amore. Il suo corteggiamento è stato lunghissimo, è l’uomo con più sicurezza che abbia mai incontrato, e io poi non sono facile. Mi riempie di attenzioni, ha capito le mie insicurezze e le colma. Prima scambiavo il sentimento reale con le emozioni, adesso prima di fare di nuovo un passo così importante come il matrimonio ci rifletto tanto. Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea”.