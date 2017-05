Belen Rodriguez, il look a Selfie - Le cose cambiano di oggi 22 maggio 2017

Selfie – Le cose cambiano: stasera, 22 maggio 2017, la terza puntata. Belen Rodriguez è ospite fissa di Selfie – Le cose cambiano, la fortunata trasmissione condotta da Simona Ventura e giunta alla sua seconda edizione. Stasera, 22 maggio 2017, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata della trasmissione, e, secondo le anticipazioni ufficiali, Belen ed il suo ex marito Stefano De Martino si scambieranno alcune battutine e frecciatine. Prima di scoprire cosa ha scelto di indossare la bella showgirl argentina per la puntata di Selfie di stasera, 22 maggio 2017, ricordiamo i look proposti per le puntate precedenti.

Selfie – Le cose cambiano, il look di Belen Rodriguez.

Per la prima puntata di Selfie – Le cose cambiano, Belen Rodriguez ha fatto il suo ingresso in trasmissione con un outfit molto grazioso: si tratta di un abito corto con spacco laterale composto da canotta nera e da minigonna argento metallizzata con punti luce. Per la puntata di lunedì scorso, invece, Belen ha optato per un abito a manica lunga rosa cipria con stampa floreale con dei graziosi bottoncini laterali.