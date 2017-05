Nuovi tagli di capelli per l'estate 2017: la gallery con i tagli di capelli di tendenza!

Nuovi tagli di capelli per l’estate 2017, la frangia il must have per la nuova stagione. Tagli di capelli per l’estate 2017, per tutti i gusti e tutte le esigenze. Per tutti i tipi di tagli di capelli, corti, sia medi che lunghi, c’è una frangia che fa al caso nostro. Tra le tendenze capelli dell’estate 2017 c’è la frangia voluminosa e lunga, adatta a tagli di capelli mossi, sia lunghi che medi. La frangia può anche essere corta, ideale se abbinata con bob, pixie o long pixie. La frangia può essere a punta, con il centro più lungo: questo tipo di frangia ha l’effetto di sfinare il nostro viso. Molto di tendenza per tutti i tipi di tagli di capelli le frange sfilzate e scalate, che possono essere portate come un ciuffo laterale.

Nuovi tagli di capelli per l’estate 2017, i bob si confermano una delle tendenze della nuova stagione.

Tra i tagli di capelli medi per l’estate 2017 ci sono di sicuro i tagli bob, versatili e facili da portare, in grado di valorizzare facilmente i lineamenti del volto. Tra i tagli medi più apprezzati e fashion, il long bob è scelto dalle celebrities più alla moda e viene sfoggiato in versione scalata, simmetrica, con frangia o ciuffo, con styling mosso, con onde morbide per un effetto molto naturale. Tra i tagli di capelli corti della primavera estate 2017 sono in evidenza gender cuts, pixie, short bob e tagli alla maschietta. Anche il bowl cut, o taglio a scodella, è di grandissima tendenza in questa primavera estate 2017, così come i tagli maschili riadattati al femminile, ossia i gender cuts.

Nuovi tagli di capelli per l’estate 2017, i tagli corti per un look sbarazzino ed originale.

Si confermano tra le tendenze capelli per l’estate 2017, i tagli di capelli corti per la primavera estate, che vedono in primo piano pixie nelle versioni più disparate, ma anche i tagli di capelli cortissimi o corti vengono accompagnati dal ciuffo laterale, per conferire movimento al taglio. Tra i tagli di capelli per l’estate 2017, spopolano i tagli rasati, che fanno concorrenza ai pixie cut. I tagli di capelli corti si sposano alla perfezione con ogni tipo di donna, e le proposte tra cui scegliere sono davvero moltissime, che soddisfarenno davvero tutti i gusti e tutte le esigenze.

Nuovi tagli di capelli per l'estate 2017: la gallery e le novità in fatto di trend e tagli di c... 1 su 23