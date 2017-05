Pensioni: una guida completa sui servizi online a disposizione del cittadino sul sito dell’Inps. Sul sito dell’Inps è disponibile una sezione denominata “fascicolo previdenziale del cittadino”, attraverso la quale è possibile consultare, scaricare e stampare i documenti relativi alla propria posizione contributiva, alle certificazioni sanitarie e a quelle sul reddito, alle domande presentate per le pensioni (incluse le lettere di accoglimento o rifiuto delle domande). Per accedere a questi servizi online bisogna utilizzare il proprio codice fiscale, il codice PIN dispositivo o il SPID (il Sistema Pubblico d’Identità Digitale) che permette a tutti i cittadini di accedere con un pin unico ai servizi della Pubblica amministrazione e dei privati che hanno aderito al sistema.

Pensioni: tutti i servizi online nella sezione “fascicolo previdenziale del cittadino” del sito dell’Inps.

Questo portale online è stato ideato per tutti i lavoratori, siano essi dipendenti pubblici o privati, italiani o stranieri, pensionati o persone che hanno presentato o hanno intenzione di presentare domanda di invalidità civile. Oltre al classico numero di call center, per tutte le informazioni è disponibile la funzione ‘INPS risponde’ (sempre nel sito dell’Inps) e, in particolare, la sezione relativa ai modelli: Certificazione Unica dal 2016, Certificazione Unica dal 2015, il CUD unificato 2013-2014, CUD pensionati fino al 2012, CUD assicurati fino al 2012, Certificato di pensione – OBIS/M, certificato fiscale professionisti e altre certificazioni fiscali.

Nella sezione “fascicolo previdenziale del cittadino” è possibile scaricare anche la propria posizione assicurativa (estratto conto, segnalazione contributive, Gestione Separata, estratto conto integrato), le informazioni sulla propria posizione contributiva, gli strumenti per la gestione delle segnalazioni da inviare all’Istituto e ovviamente tutti i dati che riguardano le pensioni del titolare: lista pensioni, anagrafica, dettaglio, deleghe, riscossione, deleghe sindacali, cambio ufficio pagatore, informazioni sui rapporti di pensione, pagamenti, richieste presentate, dichiarazioni reddituali, bonus 80 (decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66), informazioni sui pagamenti ricevuti, sulle domande presentate e sulle campagne RED.