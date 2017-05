Pensioni e sistema pensionistico. I conti dell’Inps e quindi le pensioni sono a rischio? No, a giudicare da quanto afferma Marco Zanotelli, direttore dell’Inps Trentino Alto Adige su “il dolomiti”. “Il sistema pensionistico, dopo il passaggio dal retributivo al contributivo è sicuro e sostenibile”, ha affermato. Il dirigente Inps ha osservato che il periodo di crisi maggiore si è registrato tra il 2008 e il 2015. ” Nonostante le minori entrate e le maggiori uscite il sistema ha tenuto”, ha osservato. In riferimento alla riforma delle pensioni del 2011, meglio conosciuta riforma Fornero, ha chiarito che essa “è intervenuta in un momento di grande emergenza, agendo praticamente su una generazione”. “La Germania ha fatto gli stessi passaggi, ma diluendo gli interventi nell’arco di almeno dieci anni”, ha sottolineato Zanotelli.

Riforma delle pensioni e mercato del lavoro.

Le problematiche che affliggono il mondo delle pensioni, per Zanotelli, sono frutto di scelte compiute nel passato, “quando a cavallo degli anni ’60, ’70 e ’80 si andava in pensione dopo quattordici anni di contributi e si coprivano tutte le categorie anche se versavano solo i lavoratori dipendenti”.

In riferimento alle pensioni del futuro, oggetto della seconda fase di confronto tra Governo e sindacati, Zanotelli è cauto sul reddito minimo garantito. “E’ una soluzione”, ha affermato, “ma questo piano deve essere ben strutturato”. Il nodo è sempre quello del mercato del lavoro. Per il dirigente Inps va incrementata la platea dei lavoratori, “trovare il modo di garantire le giovani generazioni, oltre a risolvere urgentemente la questione dell’equità per ridurre la forbice tra pensioni troppo alte e quelle troppo basse”, ha precisato. L’aumento dell’età pensionabile ha creato un sostanziale blocco del turnover. “Questa è una sfida e in questo paniere si inseriscono anche le donne che non hanno un’attività lavorativa continuativa a causa della famiglia”.