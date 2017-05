Riforma pensioni, oggi 22 maggio 2017: le ultime novità. La nuova classificazione fatta dall’Istat nel Rapporto Annuale 2017 racconta in modo nuovo la società italiana. La crisi ha aumentato la diseguaglianza nella maggior parte dei paesi europei ma se altrove “l’intensificarsi dell’azione redistributiva pubblica ha mitigato l’incremento della diseguaglianza dei redditi disponibili” in Italia questa azione “è tra le più basse in Europa e nel corso della recessione è aumentata meno che altrove mostrando la difficoltà del sistema welfare nel contrapporsi alle forze di mercato”.

L’Istat evidenzia il ruolo cruciale in questa redistribuzione alle pensioni, che “nel caso di pensionati senza altra fonte di reddito, assicurano un reddito disponibile a persone con un reddito di mercato nullo, mentre un ruolo modesto è ricoperto” da interventi come “assegni al nucleo familiare o sussidi di disoccupazione”. L’Italia è prima in Europa per invecchiamento della popolazione: al primo gennaio 2017 le persone over 65 erano il 22% del totale, cioè 13,5 milioni, il valore più alto dell’Ue. Il dato emerge dal Rapporto Istat 2017. La categoria degli over 65, in particolare i pensionati, è quella ad aver subito meno di tutte i contraccolpi della crisi.

Pensioni, tutti gli ultimi dati ISTAT: il commento di Domenico Proietti.

Il Sole 24 Ore commenta i dati del rapporto Istat, che forniscono anche delle indicazioni sul fronte pensioni. In Italia, in sostanza, non c’è stata in Italia una grande redistribuzione del reddito grazie a un intervento pubblico rispetto a quanto avvenuto in altri paesi europei. “In pratica in mancanza di una politica di redistribuzione dei redditi sono state le pensioni ad aver bilanciato e smussato gli angoli in termini di disuguaglianza. I trasferimenti pensionistici spiegano da soli l’85 per cento della riduzione della diseguaglianza”, commenta il Sole 24 Ore. La conseguenza è che se dovessero diminuire gli importi degli assegni pensionistici si avrebbe una diminuzione della redistribuzione “indiretta” e un aumento delle disuguaglianze.

“Il Rapporto Istat fotografa un Paese duramente provato da 10 anni di crisi, durante i quali si sono diffuse le povertà e le disuguaglianze. Anni nei quali è cambiata anche la struttura sociale del paese. Il Rapporto individua anche le ragioni della ripresa iniziata nel 2016. Ripresa dovuta prevalentemente al rilancio della domanda interna grazie a provvedimenti che hanno dato più reddito a milioni di persone”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della UIL, Domenico Proietti commentando il rapporto Istat. Per la UIL, sostiene il sindacalista, “occorre percorrere con forza e determinazione questa strada attraverso un robusto taglio di tasse a lavoratori dipendenti e pensionati. Questo è il modo più efficace per dare una spinta più significativa alla crescita dei consumi”. Contemporaneamente, conclude, “occorre dispiegare un piano di investimenti pubblici in grado di sostenere la ripresa produttiva nelle aree più svantaggiate del Paese”.

Reddito di cittadinanza, le ultime news ad oggi 22 maggio 2017.

Il Movimento 5 Stelle ha tenuto sabato 20 maggio 2017 una marcia da Perugia verso Assisi con il Movimento 5 Stelle, per rilanciare la proposta del reddito di cittadinanza, che potrebbe avere degli effetti anche sull’importo delle pensioni minime. Luigi Di Maio, Vicepresidente della Camera, ha così affermato: «Non ha senso erogare pensioni sotto la soglia di povertà. E’ inaccettabile che un pensionato dopo anni di duro lavoro percepisca meno di 780 euro al mese. Il reddito di cittadinanza, che è una manovra economica, ha l’obiettivo di fissare anche una soglia per le pensioni minime a 780 euro».

Reddito di cittadinanza e reddito minimo, le news di Primo Mastrantoni.

Si fa un gran parlare di reddito di cittadinanza e reddito minimo, spesso confondendo l’uno con l’altro. Primo Mastrantoni, segretario dell’Aduc, fornisce alcuni chiarimenti in una nota su questi due strumenti: entrambi prevedono un intervento pubblico, cioè a carico del contribuente.Il reddito di cittadinanza – spiega Mastrantoni – è una sovvenzione pubblica erogata a tutti i cittadini, come dice il nome stesso, indipendentemente dalle condizioni economiche del soggetto. Ricchi e poveri riceverebbero questo sussidio. Il reddito minimo è una sovvenzione pubblica erogata a chi è in difficoltà economiche; è quindi selettivo in relazione alla situazione economica del soggetto. In parte il reddito minimo è già presente nel nostro Paese con le pensioni sociali, assistenziali, di integrazione al minimo, ecc., e con il recente provvedimento normativo detto reddito di inclusione.In sintesi: il reddito di cittadinanza – conclude Mastrantoni – è per tutti i cittadini, quello minimo per una parte dei cittadini.I costi sarebbero, ovviamente, notevolmente diversi.Attenzione, quindi, alle sirene di chi promette il reddito di cittadinanza. Di pifferai ne abbiamo avuti in abbondanza. Molti sono rimasti affascinati, salvo pagarne, poi, le conseguenze.

Pensioni anticipate, Ape, le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano.

Sul fronte pensioni, ape, anticipo pensionistico, in questi giorni, il governo ha varato il provvedimento relativo all’Ape sociale e ai lavoratori precoci. Per Damiano è un primo provvedimento di modifica di ‘impianto’ del sistema pensionistico che dovrà essere reso strutturale. Sul fronte lavoro, Cesare Damiano, presidente della Commisisone Lavoro alla Camera, ha invece così dichiarato:”Il tema del lavoro, dopo i dati dell’INPS relativi all’andamento dell’occupazione nei primi tre mesi del 2017, richiama nuovamente l’attenzione politica. Torna a farla da padrone, nelle ultime statistiche, l’occupazione a termine, mentre il contratto a tutele crescenti, che nel progetto del Jobs Act doveva essere centrale e quantitativamente maggioritario, ridiventa marginale”.

“Di conseguenza – spiega Damiano – la prima scelta da compiere nel prossimo futuro, a partire dalla legge di Bilancio, sarà quella di abbandonare il vecchio incentivo a tempo per sostituirlo con un incentivo strutturale che diminuisca il delta rappresentato dal cuneo fiscale. Nell’immediato, il Governo farebbe bene a evitare di introdurre nella ‘manovrina’ una nuova forma di voucher per le imprese, dopo averli appena aboliti, prima di aver aperto un confronto con le parti sociali”.

Riforma pensioni, Legge Fornero, età pensionabile: le ultime dichiarazioni di Marco Zanotelli.

Sul fronte pensioni, legge Fornero ed età pensionabile, il direttore Inps Trentino Alto Adige, Marco Zanotelli ha affermato che la manovra ‘è intervenuta in un momento di grande emergenza’: l’innalzamento piuttosto brusco dell’età pensionabile ha dato vita ad una situazione che certamente ha messo in difficoltà l’occupazione giovanile e ha penalizzato anche le lavoratrici che non possono contare su un’attività continuativa. “Il sistema pensionistico – sottolinea – dopo il passaggio dal retributivo al contributivo è sicuro e sostenibile. Tra il 2008 e il 2015 abbiamo attraversato il periodo di crisi più duro. Nonostante le minori entrate e le maggiori uscite il sistema ha tenuto. La riforma Fornero è intervenuta in un momento di grande emergenza, agendo praticamente su una generazione. La Germania ha fatto gli stessi passaggi, ma diluendo gli interventi nell’arco di almeno dieci anni”.

Un ritardo nell’uscita che però tiene i giovani al palo in quanto faticano a entrare nel mondo del lavoro: “Questa – analizza il direttore – è una sfida e in questo paniere si inseriscono anche le donne che non hanno un’attività lavorativa continuativa a causa della famiglia. Queste sono sofferenze del futuro che affondano le radici nel passato, quando a cavallo degli anni ’60, ’70 e ’80 si andava in pensione dopo quattordici anni di contributi e si coprivano tutte le categorie anche se versavano solo i lavoratori dipendenti”. Il reddito minimo?: “E’ una soluzione – conclude Zanotelli – ma questo piano deve essere ben strutturato. E’ necessario aumentare la platea di chi lavora, trovare il modo di garantire le giovani generazioni, oltre a risolvere urgentemente la questione dell’equità per ridurre la forbice tra pensioni troppo alte e quelle troppo basse”.