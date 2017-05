Riforma delle pensioni, le ultime novità. La riforma delle pensioni che è iniziata l’anno scorso con la prima fase del confronto tra Governo e sindacati, per Uilp, Fnp e Spi-Cgil, ha prodotto importanti risultati sia dal punto di vista dell’impegno economico, sette miliardi per i prossimi tre anni, sia dal punto di vista delle intese maturate. La ripresa del confronto, segnala il sindacato pensionati della Cisl, con gli incontri già programmati, verterà sul mercato del lavoro, “sul sistema previdenziale, per renderlo più equo e solidale, sulle pensioni, che devono essere più tutelate. Rispetto a quest’ultimo obiettivo si tratta di intervenire sul sistema di perequazione delle pensioni, per renderlo più efficace e sulla tassazione, completando il lavoro già avviato con la no tax area. Infine, il confronto dovrà affrontare il tema della governance dell’Inps e dell’Inail”.

“Come si vede gli impegni da affrontare sono molti”, afferma la sigla sindacale, “non trascurando quelli già presi, come l’attesa pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale del D.L. n. 65/2015. Riteniamo infine di dover insistere sulla necessità di separare la spesa previdenziale da quella assistenziale in modo da rendere trasparente l’incidenza della spesa previdenziale sul PIL, oggi sicuramente sovrastimata”. Per superare, insieme all’Europa, la crisi economica che blocca le riforme, per la Fnp-Cisl, “sono necessarie politiche espansive capaci di rilanciare l’economia, l’occupazione, specialmente quella giovanile, una maggiore tutela delle persone anziane, in un quadro di più ampia solidarietà”.

Pensioni d’oro e vitalizi. Il punto di Cazzola.

L’economista Giuliano Cazzola ha parlato di vitalizi e ricalcolo delle pensioni con il metodo contributivo su le formiche.net. Per Cazzola:” La proposta di legge sull’abolizione, anche in modo retroattivo, dei vitalizi e sulla loro trasformazione in pensioni ricalcolate con il metodo contributivo, di cui è primo firmatario l’onorevole Matteo Richetti, sarà senz’altro approvata dalla Camera perché nessun gruppo rinuncerà a dare il suo contributo alla demagogia. Poi è probabile che incontri dei problemi al Senato”. L’economista ha segnalato alcuni punti di criticità legati a tale proposta sulle pensioni. “Se per i lavoratori a cui dovrebbero essere assimilati i parlamentari il calcolo contributivo si applica in tutto o in parte a partire dall’1 gennaio 1996, perché per gli ex parlamentari dovrebbe avere una completa retroattività?”, ha affermato.

Inoltre, sottolinea Cazzola:” Se con un legge si possono cancellare diritti acquisiti ed erogati sulla base delle normative vigenti in quel momento, perché analoga operazione non potrebbe essere fattore tutte le pensioni calcolate in tutto o in parte con il metodo retributivo ? Ovvero con più del 90% delle pensioni un essere?”

Pensioni anticipate, Ape. le ultime novità.

In attesa che entrino in vigore le misure per le pensioni anticipate contenute nella legge di bilancio, l’Anief ha fornito qualche delucidazione sull’Ape. Il sindacato ha affermato, sulla base delle ultime indiscrezioni trapelate, che non occorrerà maturare i requisiti al 1° maggio 2017 (data di inizio della fase sperimentale Ape), ma essi potranno essere maturati entro il 31 dicembre 2018, termine della fase sperimentale. L’accesso al pensionamento sarà subordinato a una fase di accertamento propedeutica alla verifica dei requisiti da parte degli enti preposti. Per l’Ape volontario, i cui costi saranno a carico del lavoratore, sono previsti tempi più lunghi, segnala l’Anief e lo strumento non sarà operativo, presumibilmente, prima di giugno. Le cause dei ritardi nell’emanazione del Dpcm sono relative alle convenzioni da stringere con le banche che, appunto, dovranno erogare il prestito per l’anticipo pensionistico che sarà, poi, restituito con un massivo di rate ventennali sulla pensione.

Per Marcello Pacifico (Anief – Cisal), l’Ape sociale non è “una riforma della legge sulle pensioni, bensì di una nuova tipologia di ammortizzatore sociale”. “Le uniche categorie che non saranno penalizzate, e che quindi utilizzeranno l’Ape, sono infatti i disoccupati di lungo periodo, chi è senza lavoro sarà mandato semplicemente in pensione prima; non vi sarà pertanto né il tanto atteso ricambio generazionale, né l’incremento del tasso occupazionale”, ha osservato.