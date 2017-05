Selfie - Le cose cambiano: il look di Simona Ventura stasera, 22 maggio 2017

Selfie – Le cose cambiano: la terza puntata stasera, 22 maggio 2017. Stasera, 22 maggio 2017, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata di Selfie – Le cose cambiano, la trasmissione di Simona Ventura attraverso cui le persone che vogliono cambiare alcuni aspetti fisici o psicologici possono inviare le loro richieste d’aiuto. Tante le emozioni, stasera 22 maggio 2017 a Selfie, ma non mancheranno alcuni battibecchi, come quelli tra Iva Zanicchi e Tina Cipollari.

Selfie – Le cose cambiano, il look di Simona Ventura.

Simona Ventura è al timone della trasmissione Selfie – Le cose cambiano, e ad ogni puntata propone degli outfit molto eleganti. Per la prima puntata di Selfie – Le cose cambiano, andata in onda lunedì 8 maggio 2017, Simona Ventura ha scelto di indossare un elegante completo pantalone con giacca dalla profonda scollatura impreziosita da frange sulle maniche. Per la puntata di lunedì scorso, invece, la conduttrice ha optato per un eleganti abito corto nero a tubino reso luminoso e vivace da una stampa dorata con forma di serpente.