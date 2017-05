La Juventus vince il sesto scudetto consecutivo, grazie al successo col Crotone (3-0 in casa, firmato Mandzukic Dybala e Alex Sandro)! Ecco le pagelle dei protagonisti della cavalcata bianconera:

Bonucci: Guardiola l’ha definito il miglior difensore del mondo. Non servirebbe aggiungere altro. Dopo la lite con Allegri torna ad essere uno dei tre leader carismatici della squadra. È unico nel suo ruolo. voto 8,5

Chiellini: una delle miglior stagioni della sua carriera, coronata da una laurea da 100 e Lode e da un gol da 110 e Lode, contro Messi & Co. Strapotere fisico! Voto 8,5

Barzagli: i tifosi della Juve vorrebbero clonarlo. Nell’uno contro uno è semplicemente insuperabile, infatti Allegri spesso si diverte a spostarlo sulla fascia. A 36 anni… Voto 9

Sturaro e Lemina: due gregari che hanno dato una mano in questa cavalcata trionfale, disputando anche prestazioni importanti in un un ruolo inedito, sulle fasce. Sono giovani, possono crescere. Voto 6

Mandzukic: il secondo leader carismatico della squadra. Spostato sulla fascia sinistra come ai tempi del Wolfsburg, lotta, crossa, recupera palloni, segna, assiste i compagni, fa esaltare la curva. Parola d’ordine: abnegazione! Voto 9

Dybala: non era facile confermarsi ad alti livelli dopo il primo anno di Juve. Allegri lo sta trasformando in un trequartista unico al mondo, che ha i piedi di Platini ma corre a tutto campo sacrificandosi per la squadra. Luis Enrique ne sa qualcosa. Voto 9

Higuain: 32 gol stagionali (solo 6 in meno dell’anno scorso), ma questa volta con un peso specifico completamente diverso. Personalità, killer instinct….e ora anche dei trofei. Voto 9,5

Dani Alves: gioca i primi mesi al 30% (e già così basterebbe per vincere lo scudetto). Dopo l’infortunio sale in cattedra e fa quello che vuole in campo. Un terzino che gioca come un trequartista. Voto 8

Lichtsteiner: la stagione parte in salita, ma dopo il rinnovo torna ad essere una pedina importante per il gruppo. Voto 6,5

Alex Sandro: 26 milioni spesi benissimo. Nessuno al mondo crossa e spinge sulla fascia come lui. Strapotenza tecnica e aerobica. E il meglio deve ancora venire. Voto 7,5

Buffon: questa Juve è Leggenda. Lui è Leggenda. È il primo leader dello spogliatoio e ancora oggi para come un ragazzino. Icona del calcio mondiale. Voto 9,5

Asamoah: dopo 3 anni e tanti problemi fisici è tornato il vero Asamoah. Allegri lo schiera terzino e lui gioca come ai tempi di Conte. Non è Sandro, ma nemmeno Evra. Voto 7

Khedira: giocatore fondamentale per Allegri. È il vero equilibratore del gioco della Juventus. Se sta bene fisicamente (come quest’anno) torna ad essere un top player. Voto 8

Rincon: è un Gattuso più tecnico. Nella rosa della Juve ci sta benissimo, come rincalzo di qualità per rinforzare la diga a protezione della difesa. Voto 6,5

Pjanic: da regista accende la luce in questa squadra. Lui e Dybala sono le principali fonti di gioco per Allegri. Sta studiando per diventare il nuovo Pirlo…è sulla buona strada. Voto 8,5

Benatia: Marotta ha fatto bene a riscattarlo. È il titolare aggiunto della BBC e in questa rosa non sfigura affatto. Quando si inserisce in area può anche fare male alle difese avversarie. Voto 7

Rugani: in inverno ha fatto benissimo, da titolare, sostituendo la vecchia guardia acciaccata. Stagione complessa per lui (causa infortuni), ma è il futuro della Nazionale italiana. Allegri crede in lui e il ragazzo è paziente e sa aspettare. Sarà protagonista. Voto 6,5

Pjaca: peccato per quell’infortunio, proprio nel momento in cui stava ingranando. Ma ha messo la firma su questa stagione ad Oporto. Tornerà, più forte di prima. Voto 6,5

Cuadrado: l’anno scorso era un’ottimo rincalzo. Adesso è un titolare fisso. Devastante in fase offensiva, diligente in fase difensiva. Lui e Mandzukic hanno un grande merito: rendono “sostenibile” un modulo così offensivo che potrebbe comportare dei rischi. Voto 8,5

Marchisio: le lacrime di ieri testimoniano tutto quello che c’è da sapere. Un anno dopo l’infortunio, si è regalato una semifinale di Champions, due finali vinte da titolare e un ruolo da protagonista nella sua Juve. Voto 8

Neto: 14 presenze stagionali, tutte ad alto livello (a parte una papera ininfluente in Coppa Italia). Si è tolto molte soddisfazioni e Marotta può sorridere. Ogni grande squadra ha bisogno di un secondo portiere di qualità. Voto 7

Allegri: settimo trofeo in tre anni bianconeri (2 in più di Conte). Inventa il 4-2-3-1 con Mandzukic esterno, stupendo tutti. Ha una lucidità e una preparazione che molti sottovalutano. Come si fa a criticare un allenatore così!? Voto 10