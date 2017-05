Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco il must have per l'estate 2017

Tagli di capelli primavera/estate 2017: lo stile del Novecento. L’estate 2017 è alla porte e i tagli di capelli sono da sempre espressione del nostro stile. In vista della nuova stagione in molte nasce l desiderio di cambiare il proprio look a partire dai tagli di capelli. Ma vediamo quali tagli di capelli sono protagonisti. Bob, infinitamente bob. Il taglio di capelli a caschetto non passerà mai di moda. Il motivo, come spesso accade con i capelli, è squisitamente psicologico. Si deve partire dal Novecento, le donne portavano tagli di capelli lunghi il più delle volte raccolti. Facevano eccezione attrici e donne dello spettacolo che, per incarnare un tipo di femminilità diversa, più libera, scelsero un taglio di capelli corto, pari, mai sotto la linea della mandibola e spesso con frangetta. La prima a portare questo taglio di capelli fu Polaire un’attrice francese, appunto. Era il 1890 e, a più di un secolo di distanza, il taglio di capelli a caschetto è già nella top 10 dei tagli must have del 2017.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il taglio dell’estate.

Resiste alle stagioni che passano: il taglio di capelli a caschetto è ancora il taglio di capelli del momento. Per la prossima stagione, però, la tendenza lo vuole medio-corto e ondulato, se non addirittura spettinato, volumizzato da onde morbide. Un successo meritato perchè è haircut dona a tutte ed è facilissimo da mantenere. Il caschetto, soprattutto quello di media lunghezza appena sopra le spalle, è il taglio di capelli trend dell’estate.