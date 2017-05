Uomini e Donne, le ultime news: Desirèe Popper si pente di aver abbandonato il trono

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il messaggio di Desirèe sui social. Gli studi di Uomini e Donne stanno per chiudersi su questa ultima stagione. La tronista Desirée Popper, che ha abbandonato il trono a pochi giorni dalla scelta, non sembra convintissima della decisione presa. La modella brasiliana si è sfogata tramite il suo profilo Instagram. La ex tronista di Uomini e Donne è rimasta in silenzio per 10 giorni e solo oggi, nonostante le critiche ricevute dal pubblico e da quelli che prima erano i suoi corteggiatori, ha scritto il suo primo messaggio su Instagram: “Grazie a chi mi ha capito. Più passano i minuti e più messaggi ricevo più capisco che esistono ancora persone sensibili, quelle che ti guardano dentro, che vanno oltre. Oltre ai luoghi comune oltre alle apparenze.. oltre una bella faccia o un super sorriso. Scrivo questo perché mi rasserena il fatto che VOI ci siete, gente lunatica come me, gente che sbaglia come me, gente sensibile, gente di cuore! Grazie a VOI. buonanottemondo”.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Mattia Marciano è il più amato tra gli ex corteggiatori.

I fan continuano a sperare che la brasiliana possa riaprire uno spiraglio al suo corteggiatore Mattia Marciano, il dentista napoletano che ha versato lacrime amare dopo la decisione. Il giovane era infatti il più vicino alla tronista e credeva di poter essere la sua scelta. Non ha comunque rinunciato a mandarle alcuni segnali via social. Il giovane resta tra i più accreditati come papabile tronista per l’inizio della nuova stagione di “Uomini e Donne” a settembre. Era chiaro a tutti che Maria De Filippi e Gianni Sperti stravedevano per lui.