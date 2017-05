Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi, 23 maggio 2017. Ancora non ci sono novità in tema di amnistia ed indulto, ma Rita Bernardini prosegue nella sua lotta per chiedere condizioni più umane all’interno delle carceri italiane. L’ex deputata e coordinatrice della presidenza del Partito Radicale sta continuando la sua visita nelle carceri, e negli ultimi giorni ha condiviso sulla sua pagina Facebook un articolo de Il Dubbio in cui si parla dell’articolo 41 bis.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 23 maggio 2017: la situazione del carcere di alta sicurezza di Parma.

All’interno del carcere di Parma, istituto penitenziario di alta sicurezza che ha ospitato Provenzano, Riina e Cutolo, ci sono tre detenuti che hanno superato i 90 anni reclusi al regime di carcere duro (art. 41 bis). Rita Bernardini sottolinea come alcuni di questi detenuti presentano delle condizioni di salute incompatibili con il regime di carcere duro. A parlare a Il Dubbio delle condizioni dei detenuti sottoposti al 41 bis è anche il garante Roberto Cavalieri. L’età media dei detenuti che si trovano nella sezione del 41 bis è di 65 anni, ed oltre ai tre novantenni già citati ci sono diversi ultra ottantenni che hanno bisogno di particolari cure sanitarie. L’assistenza sanitaria, però, è carente: nel reparto terapeutico vi è un numero massimo di 30 posti, ma spesso altri istituti penitenziari inviano qui i loro detenuti malati, tanto è vero che Cavalieri definisce il reparto un “parcheggio”. Questa situazione può portare a conseguenze molto gravi, come è già successo: lo scorso aprile un uomo di 62 anni è deceduto in una sezione di alta sicurezza. Da tempo l’uomo lamentava precarie condizioni di salute ma al momento del decesso non era ancora stata effettuata alcuna diagnosi.