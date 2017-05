Anastasia Kuzmina e Fabio Basile, è amore tra i due? Le ultime news gossip al 23 maggio 2017

Anastasia Kuzmina e Fabio Basile, le ultime news gossip al 23 maggio 2017. Nelle scorse settimane sembrava essere nato un nuovo amore a Ballando con le stelle. Dopo Fabio Fulco e Cristina Chiabotto, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, sembrava che Cupido avesse tirato una freccia e colpito in pieno anche Anastasia Kuzmina e Fabio Basile. I due, infatti, sono stati fotografati insieme dal settimanale Chi, ma a Top la ballerina ha smentito le voci di un amore tra lei e Fabio. “È vero, ci hanno fotografati assieme, ma nelle foto non accade nulla di diverso da quello che accadeva a Ballando. Non abbiamo nascosto mai di essere molto amici, molto legati, d’altronde il ballo richiede molto contatto fisico, empatico e di stimarci a vicenda. Ma ora ognuno di noi deve lavorare per raggiungere i propri obiettivi. Poi, chissà. Vedremo!”.

Anastasia Kuzmina e Fabio Basile: Fabio in Giappone per allenamenti, Anastasia lo raggiunge?

Anastasia dunque non esclude che in futuro possa nascere qualcosa: Fabio è una persona che ammira molto. A Top ha parlato molto bene del suo ormai ex allievo: “Una testa così matura a soli 22 anni. Il grande rispetto verso il prossimo e soprattutto le donne. La sua infinita simpatia e la capacità di alleggerire le situazioni di grande tensione”. In questo periodo Fabio è in Giappone per gli allenamenti di Judo, ma Anastasia, temendo di rappresentare una distrazione per il campione, non andrà a trovarlo: “Ci stiamo sentendo ovviamente. Quello che Fabio sta facendo in Giappone richiede massima concentrazione. È molto dura per lui. Quindi non credo di andarci, potrebbe essere una distrazione”.