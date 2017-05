Oggi ricorre il venticinquesimo anniversario della morte di Giovanni Falcone, ucciso da un’autobomba il 23 maggio 1992 nei pressi dell’aeroporto di Capaci (PA). Falcone è considerato il principale simbolo dell’antimafia, assieme al suo amico e collega Paolo Borsellino, anch’egli ucciso da Cosa Nostra. Tuttavia sono stati molti i detrattori del giudice palermitano quando era in vita, a cominciare da alcuni colleghi che lo accusavano di eccessivo “protagonismo” e da alcuni politici e “intellettuali” che non gradivano il suo rapporto con Craxi e Martelli. Come non citare alcuni episodi clamorosi della vita di Falcone. Il primo risale al 1991, durante uno speciale televisivo dedicato alla memoria dell’imprenditore Libero Grassi (ucciso da Cosa Nostra) e condotto da Michele Santoro e Maurizio Costanzo. Falcone, ospite in studio, venne attaccato in diretta TV dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Ex esponente della sinistra democristiana e fondatore del partito La Rete, Orlando accusò il giudice Falcone di non aver voluto procedere nei confronti di Salvo Lima, leader della corrente andreottiana della DC siciliana. “Falcone ha dichiarato che è notorio che l’onorevole Salvo Lima utilizzava la macchina degli esattori Salvo”, disse Orlando. “C’era bisogno che lo dicessi io perché si sapesse dei rapporti tra i Salvo e i Lima”, rispose piccato Falcone. “Ecco un’ulteriore conferma“, replico sibillino Orlando. Quest’ultimo, anni dopo, chiederà scusa per quell’intervento. Un altro oppositore di Falcone fu il magistrato Vincenzo Geraci, ex collaboratore del giudice di Palermo durante i primi interrogatori del pentito Tommaso Buscetta. Geraci fu tra i consiglieri del Csm che la sera del 19 gennaio del 1988 bloccarono la nomina di Falcone a capo dell’ufficio istruzione di Palermo. Si trattava della stessa carica ricoperta da Antonino Caponnetto, l’ideatore del pool antimafia. Queste furono le (assurde) motivazioni di Geraci: “se da un lato, infatti, le notorie doti di Falcone e i rapporti personali e professionali che coltivo con lui mi indurrebbero a preferirlo nella scelta, a ciò mi è però dì ostacolo la personalità di Meli, cui l’altissimo e silenzioso senso del dovere, costò in tempi drammatici la deportazione nei campi di concentramento della Polonia e della Germania, dove egli rimase prigioniero per due anni. In tali condizioni vi chiedo pertanto di comprendere con quanta sofferenza e umiltà mi sento portato ad esprimere il mio voto di favore”.

Anniversario della strage di Capaci: il 23 maggio 1992 moriva Giovanni Falcone, eroe solitario abbandonato ad un tragico destino.

Meli era poco esperto di lotta alla mafia, ma aveva il “merito” di essere stato internato in un campo di concentramento tedesco, in in seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943. Fu nominato consigliere istruttore con 14 voti a favore, 10 contrari e 5 astenuti. Nel suo ultimo intervento pubblico, Paolo Borsellino pronunciò alcune frasi passate alla storia: “quando Giovanni Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponnetto, il Csm, con motivazioni risibili gli preferì il consigliere Antonino Meli. Falcone concorse, qualche giuda si impegnò subito a prenderlo in giro, e il giorno del mio compleanno il Csm ci fece questo regalo. Gli preferì Antonino Meli”. Non mancano gli attacchi di una certa intellighenzia dei salotti, che non vedeva di buon occhio i rapporti tra Falcone e il PSI di Craxi. Quando nel 1992 Giovanni Falcone andò Roma per dirigere gli Affari Penali insieme al Ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli, furono molti gli attacchi che ricevette.

“Secondo me Falcone farebbe bene ad andarsene il più presto possibile dai palazzi ministeriali, perché l’aria non gli fa bene proprio”, disse l’avvocato Alfredo Galasso in una puntata del Maurizio Costanzo Show. Serafica la replica del giudice: “questo mi sembra scarso senso dello Stato. Al ministero di Grazia e Giustizia ci sono posti espressamente previsti per i magistrati”. Poi fu il turno di Corrado Augias, che provocò Falcone con domande inopportune: “noi abbiamo imparato a conoscerla quando viveva barricato laggiù e forse l’abbiamo un po’ mitizzata. Adesso che sta al ministero e che scrive editoriali sulla Stampa, le sue posizioni sembrano più morbide, più sfumate. Non vorrei dire che ci ha un po’ deluso negli ultimi tempi ma sicuramente è cambiato: lei lo sa? Ne è consapevole?” In quella stessa puntata di Telefono Giallo, una persona del pubblico in studio chiese a Falcone: “l ei dice nel suo libro che in Sicilia si muore perché si è soli. Giacché lei fortunatamente è ancora con noi: chi la protegge”? Falcone rispose, basito: “questo vuol dire che per essere credibili bisogna essere ammazzati?” Evidentemente era proprio così.

Come dimenticare poi la stroncatura del libro scritto dallo stesso Falcone ad opera del critico di Repubblica, Sandro Viola, che in un’editoriale durissimo scrisse: “scorrendo il libro-intervista di Falcone, Cose di cosa nostra, s’avverte (anche per il concorso di un’intervistatrice adorante) proprio questo: l’eruzione di una vanità, d’una spinta a descriversi, a celebrarsi, come se ne colgono nelle interviste del ministro De Michelis o dei guitti televisivi. A Falcone non saranno necessarie, ma a me servirebbero, invece, due o tre particolari illuminazioni: così da capire, o avvicinarmi a capire, come mai un valoroso magistrato desideri essere un mediocre pubblicista”. A questo punto sembrano sempre più attuali le parole laconiche della sorella di Falcone, Maria: “i nemici principali di Giovanni furono proprio i suoi amici magistrati. Tanti furono gli attacchi e le sconfitte tanto che fu chiamato il giudice più trombato d’Italia e purtroppo lo è stato ed è stato lasciato solo”.