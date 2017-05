Anticipazioni Il Segreto tutte le trame delle puntate della settimana del 29, 30, 31 maggio, 1, 2, 3 e 4 giugno 2017 – «L’imposizione di Cristobal» – Sulla prossima settimana della soap opera di Aurora Guerra si aprono scenari a tinte cupe, pieni di tensione e di suspense! Lo annunciano agli aficionados le anticipazioni de Il Segreto basate sulla trama delle puntate in onda da lunedì 29 maggio a domenica 4 giugno 2017. Tra gli altri avvenimenti, vedremo che Cristobal costringe con la minaccia Francisca a nominarlo amministratore di tutto il suo patrimonio!

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Camila, cercando di fare qualcosa per aiutare suo marito, si introduce furtivamente nel suo studio e viene a conoscenza dell’esistenza di doña Remedios, la tata dei figli di Dos Casas, che sarebbe la chiave per scagionare Hernando dalle terribili accuse che gli sono state mosse! Sol e Lucas sono preoccupati per gli orfani del paese, rimasti senza vaccino a causa delle mene di Francisca!

Anticipazioni Il Segreto trame puntate settimana del 29, 30, 31 maggio, 1, 2, 3 e 4 giugno 2017 – «I buoni uffici di Hipólito»

Attraverso le anticipazioni dalle trame delle puntate de Il Segreto della settimana a venire, vediamo Beatriz leggere commossa il diario della madre Manuela. Gracia e don Berengario trovano finalmente un punto di accordo grazie ai buoni uffici di Hipólito. E, sul finire della settimana, due terribili nuove sconvolgono Beatriz e Camila: Hernando è condannato alla garrota, mentre doña Remedios, stando alle indagini – in ogni modo discutibili – di Elías Mato potrebbe essere morta già da un bel pezzo…