Belen Rodriguez racconta la storia d'amore con Iannone a Verissimo, sabato 27 maggio 2017!

Belen Rodriguez ospite a Verissimo sabato 27 maggio 2017. Belen Rodriguez sarà ospite dell’ultima puntata della stagione di Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin. Belen ha le idee abbastanza chiare sul suo futuro, o almeno sul numero di bambini che vuole avere. La showgirl argentina ha raccontato a Verissimo, nella puntata che andrà in onda il prossimo sabato, di volere due figli dal nuovo compagno Andrea Iannone. Parlando della possibilità di sposarsi di nuovo, ha detto: “Sono sempre stata molto impulsiva…Adesso prima di fare di nuovo un passo così importante come il matrimonio ci rifletto tanto. Ora non potrei mai sposarmi, è passato solo un anno e mezzo dalla separazione. Vado piano, piano, con più saggezza. Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea”.

Belen Rodriguez racconta l’amore per Iannone a Verissimo sabato 27 maggio 2017.

Poi la Rodriguez ha spiegato che il suo rapporto con il pilota di MotoGP ha creato un incastro praticamente perfetto. “Andrea è stato molto paziente con me, perché io sono stata tanto male, non riuscivo più a pensare all’amore. Il suo corteggiamento è stato lunghissimo. La storia che ho adesso con Andrea me la merito. So che mi merito di essere trattata bene, so di meritare una persona che mi dice la verità, so di meritarmi protezione”, ha rivelato.”Andrea ha moltissima personalità ed è l’uomo con più sicurezza che abbia mai incontrato. Io non sono facile, solo se sei sicuro come lo è lui mi puoi gestire. Mi riempie di attenzioni. Ha capito le mie insicurezze e le colma”, ha concluso.