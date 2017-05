Detto Fatto, anticipazioni lunedì 29 maggio 2017. Il programma di successo di Rai 2 Detto Fatto torna per un’altro paio di settimane a partire da lunedì 29 maggio 2017. Caterina Balivo, dopo l’interruzione per dare spazio al Giro d’Italia, tornerà nel day time di Rai 2. Nei giorni scorsi ci sono state le registrazioni delle nuove puntate, tanto attese dai fans del programma. A svelare la notizia era stata proprio Caterina Balivo, tornata al lavoro, che aveva mostrato la sua preparazione in camerino. La Balivo tornerà poi a settembre, dopo la pausa estiva.

Detto Fatto, le prime anticipazioni di lunedì 29 maggio 2017 dalla conduttrice Caterina Balivo.

Caterina Balivo ha svelato una piccola anticipazione ai telespettatori, rivelando l’uscita del magazine del programma su Instagram con delizioso messaggio ed un video per i fans, in cui vestita da Wonder Woman, ricorda l’appuntamento di lunedì: “Io vi voglio preparati per il ritorno del 29 maggio eh!”. I nuovi tutorial, le ricette e tanti segreti di bellezza, trucco, make up, capelli ci aspettano a Detto Fatto tra pochissimi giorni…Intanto, Caterina Balivo ospite del programma ‘Kudos’ su Rai4 ha anche parlato del folto gruppo di feticisti ammiratori dei suoi piedi che condivide immagini sui social.”Ricevo molte mail. Ho un mondo di feticisti molto attivi. Sono Miss Piede d’Oro da tre anni e voglio passare lo scettro. Li vogliono vedere coi tacchi oppure nudi”, ha raccontato la conduttrice di ‘Detto Fatto’.

Caterina Balivo, le ultimissime news gossip.

La Balivo ha anche svelato di passare davvero tanto tempo online. “Sono una superfan dei filtri di Snapchat, mi fa sentire figa usarlo. Poi mi divertono molto i tutorial online di trucco e quelli del fai da te. Mi piace vedere che ragazzi giovani sono bravissimi nel montaggio fatto in casa. E’ un talento di cui mi mi meraviglio sempre. Ammiro anche tanto le ragazzine che fanno i musical.ly, la cosa bella è che puoi interrompere il montaggio e poi riprenderlo. Io amo i social, se avessi più tempo ci lavorerei su…”, ha detto. I suoi social li cura per la gran parte da sola, anche se una persona che le dà una mano c’è. “Certo, ho una persona che mi segue che si chiama Antonio Perfetto, un amico che è praticamente di famiglia, però le risposte sono le mie. Poi, se c’è una foto programmata, è perché io sono in giro e lui la posta perché glielo dico io. Ormai ho un’età, non posso pure farmi scrivere le cose degli altri. Poi alla fine ti sgamano, nel bene e nel male”, ha concluso.

