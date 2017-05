Dimartedì, puntata di oggi 23 maggio 2017. Stasera, come di consueto, si rinnova l’appuntamento con la politica, l’attualità e l’economia del martedì di La7. Alle 21,10 andrà in onda in prima serata DiMartedì, il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris. I temi che verranno affrontati nella puntata di oggi, 23 maggio 2013, sono di estrema attualità.

La scorsa settimana si è discusso di banche, politica interna, la partita aperta per la leadership del centrodestra e quella per individuare lo sfidante di Renzi tra i 5 Stelle e le novità in materia di fisco ed economia. L’attentato di Manchester e il terrorismo ma anche l’Italia, l’economia, le novità in materia di fisco, previdenza ed economia, con le possibili ricadute sulle tasche degli italiani, sono i temi che saranno affrontati a DiMartedì questa sera.

DiMartedì, puntata di oggi 23 maggio 2017: anticipazioni, ospiti e temi.

Gli eventi più importanti della settimana saranno approfonditi questa sera in studio con la partecipazione dell’avvocato Aduc Emmanuela Bertucci e il giornalista Massimo Giannini, ospiti della puntata di oggi 23 maggio. Martedì scorso sono intervenuti, tra gli altri: il direttore de Il fatto Quotidiano, Marco Travaglio, Massimo Cacciari, il magistrato Piercamillo Davigo, il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, l’economista Giuliano Cazzola e Marcello Ticca, libero docente di Scienze dell’alimentazione.

Arricchiranno la trasmissione i sondaggi illustrati dal presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli, le rubriche di alimentazione e salute e la copertina satirica dei comici Luca e Paolo.