La prova del cuoco di oggi 23 Maggio 2017. La Prova del Cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con al timone la spumeggiante e allegra Antonella Clerici è uno show culinario dove viene mostrata la preparazione di diverse ricette, nonché dati utili consigli e invitati cuochi e maestri di cucina. In attesa della prossima puntata de La prova del cuoco ricordiamo che nella giornata di ieri de La prova del cuoco abbiamo assistito alla preparazione della ricetta degli spaghetti mare e monti a modo di Hiro Shoda: un gustoso primo piatto. Lo chef giapponese regala un’altra ricetta italo giapponese, Hiro ancora una volta ha unito le due tradizione e se i giapponesi non sanno cucinare gli spaghetti lui ha vinto la sfida con questa ricetta de La prova del cuoco. In gara contro Hiro Luisanna Messeri che proponeva la ricetta della panzanella toscana, un altro piatto da provare.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi, ieri 22 Maggio 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del cuoco il menù del pomodoro prevedeva ravioli alla stracciatella con mandorle e crema di lattuga delle bombette di chianina con all’interno i carciofi. Il menù della squadra verde rispondeva con risotto alle pesche con ricotta salata e pollo ripieno di patate e asparagi su crema di pomodoro. Si sta giocando per il secondo posto in finale. Ad aggiudicarsi il primo punto settimanale è stata la squadra verde. Chi vincerà la sfida dei cuochi nella puntata de La prova del cuoco?

La prova del cuoco, oggi 23 maggio 2017, non va in onda.

La prova del cuoco di oggi 23 maggio 2017 non è andata in onda. Su Raiuno si è fatto spazio all’ appuntamento con lo Speciale UnoMattina “Palemo chiama Italia” dall’Aula Bunker dell’Ucciardone, in collaborazione con il TG1 con approfondimenti, servizi, filmati storici ed interviste sulla lotta alla mafia.