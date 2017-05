Manchester, attentato terroristico al concerto di Ariana Grande: le news ed il primo bilancio delle vittime!

Mancher, attento terroristico al concerto di Ariana Grande. Terrore in Gran Bretagna: un kamikaze si è fatto esplodere al termine del concerto della cantante statunitense Ariana Grande alla Manchester Arena. L’ultimo bilancio è di 22 morti, tra i quali anche bambini, e di almeno 60 feriti. La polizia ha confermato che si tratta di un attacco terroristico: “L’attentatore aveva con sé un ordigno rudimentale e si è fatto esplodere nel foye. E’ stato un kamikaze”. Il capo della polizia di Manchester Ian Hopkins ha sciolto la riserva sulla dinamica dell’attentato che ha seminato orrore e morte tra i giovani che avevano appena assistito al concerto della popstar statunitense Ariana Grande.

Manchester, la dinamica dell’attentato al concerto di Ariana Grande.

Mentre il pubblico lasciava la Manchester Arena, l’uomo ha azionato il suo ordigno tra la folla: 22 le vittime, 60 i feriti. Non è chiaro, ma con molta probabilità il bilancio comprende lo stesso attentatore, che Hopkins ha dato per “morto sulla scena”. “Ha agito da solo – ha spiegato il capo della polizia -. Riteniamo che fosse in possesso di un ordigno improvvisato, che ha detonato, causando questa atrocità. Resta da capire se avesse complici o fosse parte di una rete”.

La bomba utilizzata dall’attentatore suicida aveva chiodi al suo interno per causare molti più danni. La Manchester Arena è la più grande arena indoor d’Europa, con una capienza di oltre 21mila posti: era affollata soprattutto di giovani e giovanissimi. Quello all’Arena di Manchester sarebbe il peggiore attacco terroristico su suolo britannico dal 7 luglio del 2005, quando a Londra quattro bombe piazzate da Al Qaeda su mezzi di trasporto pubblico uccisero 56 persone, compresi i quattro kamikaze, e ne ferirono 700.

Manchester, le prime dichiarazioni di Theresa May e Gentiloni.

La premier britannica Theresa May ha diffuso stanotte un messaggio di cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime dell’esplosione alla Manchester Arena, sottolineando che l’episodio viene indagato come “un orrendo attacco terroristico”. “L’Italia si unisce al popolo e al governo britannici. I nostri pensieri alle vittime dell’attacco di Manchester e alle loro famiglie”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Anche il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, esprime cordoglio e solidarietà per le vittime di questo terribile attentato: “Cordoglio e dolore per quanto accaduto a Manchester. Siamo vicini al popolo britannico, al Governo, ai feriti e alle famiglie delle vittime”, ha scritto in un tweet il titolare della Farnesina.