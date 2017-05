Nuovi tagli capelli estate 2017: la gallery con i nuovi tagli corti

Tagli capelli, i nuovi tagli di tendenza per l’estate 2017. Tra i tagli di capelli di tendenza per l’ormai vicina estate 2017 spopolano in particolare i tagli corti. Si tratta di tagli di capelli comodi e pratici, facili da sistemare ma allo stesso tempo molto eleganti e femminili. Tra i tagli di capelli corti, i pixie spopolano nella versione voluminosa: la moda, infatti, vuole che i tagli di capelli quest’anno siano morbidi e ricchi di volume. Molto spesso, questi tagli di capelli sono impreziositi da frange e ciuffi frangia, per un effetto molto chic.

Tagli capelli corti estate 2017, i tagli asimmetrici ed originali per l’estate 2017.

Di gran tendenza, oltre a quelli voluminosi, sono i tagli di capelli corti particolari, cioè quelli con scalature, rasature, asimmetrie. Tutti questi tagli di capelli sono adatti a quelle donne che desiderano avere un look frizzante e sbarazzino e che vogliono apparire con un look originale. Tra i nuovi tagli capelli per l’estate 2017 ricordiamo anche il taglio corto a scodella: si tratta di uno dei tagli capelli che stanno spopolando sulle passerelle, e si tratta di un caschetto pari molto corto, fin sopra le orecchie. La parte anteriore del taglio, quella che si trova sopra al collo, può essere rasata, per un look trendy.

