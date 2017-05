Riforma pensioni, arriva la firma dei decreti attuativi sull’ape social. Sul fronte pensioni giungono le novità tanto attese. Le domande per l’accesso all’Ape social con i requisiti raggiunti entro il 2017 andranno presentate entro il 15 luglio. Chi raggiunge i requisiti nel 2018 dovrà fare domanda entro il 31 marzo 2018. Lo si legge nel decreto attuativo sull’Ape sociale firmato lunedì sera definitivamente dal premier Gentiloni. Nella norma si precisa che «le domande presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 31 marzo 2018 e comunque non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie». Il testo dopo aver superato il vaglio del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti sono pronti per approdare in «Gazzetta Ufficiale».

Pensioni anticipate per i lavoratori precoci, le ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate, via libera anche alle domande di pensionamento anticipato anche per i lavoratori precoci. che hanno iniziato prima dei 19 anni e sono in difficoltà, potranno ritirarsi con 41 anni di contributi, in anticipo di un anno e 10 mesi per gli uomini e di dieci mesi per le donne. La platea potenziale per il 2017 è di 60mila persone (35mila per l’Ape social e 25mila per i precoci), mentre altri45mila potrebbero avere i requisiti nel 2018 (20mila Ape social e 25mila precoci).

Pensioni anticipate, l’Ape social: di cosa si tratta e a chi è rivolta tale misura.

Riguardo l’Ape social, il provvedimento è un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L’indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione (di vecchiaia o anticipata). L’Ape social, evidenzia una nota, è una misura sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa. La misura è rivolta ai lavoratori disoccupati che hanno finito gli ammortizzatori sociali, ai lavoratori dipendenti e autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.

L’Ape social riguarda anche i lavoratori che svolgono da almeno sei anni in via continuativa una delle seguenti attività: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Pensioni anticipate ed Ape, i motivi del ritardo.

Sul fronte pensioni anticipate, l’entrata in vigore del provvedimento ha subìto un ritardo. A iniziare dall’Ape volontaria, che comporta la restituzione in vent’anni della somma anticipata per lo “scivolo” dalla data del pensionamento effettivo: entrerà in vigore alla fine del mese e riguarderà solo i lavoratori che hanno maturato 20 anni di contributi minimi per andare in pensione con 3 anni e 7 mesi di anticipo (a 63 anni) grazie a un prestito da stipulare con l’Inps. L’Ape Social, molto più conveniente, riservata a una stretta cerchia di categorie di lavoratori. I motivi del ritardo sono stati dovuti al fatto che dopo la firma del decreto attuativo da parte del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, arrivata lo scorso 18 aprile, il provvedimento è stato preso in esame dal Consiglio di Stato, per le valutazioni finali dei giudici amministrativi, per poi essere registrato alla Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Ape social ed anticipo pensionistico, adesioni al di sotto delle apettative.

Nel frattempo, cominciano a giungere le adesioni, che risulterebbero molto al di sotto delle aspettative. Secondo il quotidiano Italia Oggi, infatti, per l’Ape Social non si conosce ancora il testo nel dettaglio, ma già è possibile anticipare che per la scuola sarebbero appena 4mila i dipendenti tra docenti e Ata che ne fruiranno, a fronte di 37.500 potenziali interessati. Nel computo rientra il personale docente o Ata con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento, quello che assista almeno da sei mesi il coniuge o un parente di primo grado in grave situazione di disabilità, purché possano far valere almeno 30 anni di contributi. La richiesta potrà essere fatta anche da docenti dell’infanzia, il cui lavoro è stato considerato usurante (come quello degli educatori degli asilo-nido, degli infermieri e delle ostetriche ospedaliere sottoposte a turni): dovranno, oltre che aver svolto una di queste professioni, essere anche in possesso di sei anni consecutivi di lavoro e almeno 36 anni di contributi.

Pensioni anticipate ed Ape, le ultime dichiarazioni di Marcello Pacifico.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “i beneficiari potrebbero non avere avuto informazioni adeguate. In ogni caso, non è ammissibile che l’Ape Social riguardi solo i maestri della scuola dell’Infanzia, perché è la professione dell’insegnante, a tutti i livelli, a essere sottoposta a un elevato rischio burnout: anche gli altri docenti ed educatori avrebbero dovuto avere la possibilità di fruire delle agevolazioni pensionistiche spettanti a chi svolge un lavoro usurante. Invece, un insegnante della primaria o della secondaria che ha lavorato 35 o 40 anni potrebbe privarsi di 400 e oltre euro, da sottrarre a una pensione già penalizzata dal nuovo modello di calcolo contributivo introdotto dalla riforma Monti-Fornero: ecco perché questo provvedimento, apparentemente introdotto per venire incontro ai lavoratori danneggiati dall’ultima riforma pensionistica, rappresenta solo fumo negli occhi. È comunque bene che i lavoratori si sappiano districare in questo ginepraio di leggi e novità sui requisiti e sulle prospettive pensionistiche: per questo motivo – conclude Pacifico – abbiamo predisposto un servizio di consulenza.

Pensioni anticipate ed Ape, le perplessità di Pacifico.

Marcello Pacifico non ha mai nascosto le sue perplessità sull’Ape. Secondo il Presidente dell’Anief, infatti, “non si tratta di una riforma della legge sulle pensioni, bensì di una nuova tipologia di ammortizzatore sociale”. Pacifico segnala infatti che le uniche categorie che non subiranno penalizzazioni sono i disoccupati di lungo periodo. Tutto questo, quindi, non genererà “né il tanto atteso ricambio generazionale, né l’incremento del tasso occupazionale”. Pacifico è per questo molto scettico sul fatto che l’Ape possa rappresentare un vero criterio di flessibilità in uscita e ritiene che il varo di questo strumento rappresenti di fatto un nuovo “chinare il capo nei confronti di un Europa sempre più a due velocità”.

Riforma pensioni, Opzione donna, quota 41, speranza di vita: gli emendamenti in Commissione Lavoro alla Camera.

Sul fronte pensioni e previdenza, settimana ricca di avvenimenti. Dopo la firma dei decreti attuativi dell’Ape Social, la Commissione Lavoro alla Camera, infatti, dovrà occuparsi di esaminare alcuni emendamenti presentati dal Partito Democratico riguardanti i correttivi da apportare all’Ape Sociale e al meccanismo di Quota 41. L’emendamento presentato dal deputato del Movimento 5 Stelle Walter Rizzetto mira ad una proroga del regime sperimentale donna fino al 31 dicembre 2019. Accanto alla proposta che introdurrebbe la proroga dell’Opzione Donna anche quella riguardante la revisione del meccanismo che unisce i requisiti per la pensione alla speranza di vita.