Pensioni anticipate, Ape e precoci. La tanto attesa firma del sui decreti attuativi di Ape sociale e della misura per le pensioni dei precoci è arrivata nella serata di ieri. Ad annunciarlo lo stesso presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, con un tweet: “Firmati i decreti anticipo pensionistico, #apesocial #apeprecoci, operativo meccanismo di anticipo pensione per decine di migliaia di persone”. Il testo dei decreti dopo l’esame del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti si appresta , quindi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le misure per le pensioni anticipate si rivolgono ad una potenziale platea per il 2017 di 60.000 persone di cui 35.000 per l’Ape social e 25.000 per i precoci, mentre per il 2018 matureranno i requisiti 45.000 lavoratori, di cui 20.000 per l’Ape social e 25.000 precoci.

La nuova scadenza per coloro i quali desiderano accedere alla pensione in maniera anticipata, utilizzando l’Ape social è il 15 luglio, data entro la quale andranno presentate le istanze d’accesso per chi è in possesso dei requisiti richiesti. Nel decreto attuativo viene chiarito che “le domande presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 31 marzo 2018 e comunque non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie”. La nuova data è stata stabilità in ottemperanza alle richieste del Consiglio di Stato di modifica del testo del regolamento di attuazione della misura per le pensioni anticipate con onere a carico dello Stato.

Pensioni anticipate, Ape sociale.

Per quanto riguarda l’Ape sociale, non ci sono modifiche in senso inclusivo per quanto riguarda la platea dei beneficiari. Esso è un il provvedimento di carattere sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) inteso ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa. L’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato viene erogata dall’Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta.

L’Ape social si rivolge anche i lavoratori che svolgono da almeno sei anni in via continuativa una delle seguenti attività: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Per quanto riguarda le pensioni anticipate e l’Ape sociale, è stato confermata anche la non cumulabilità tra la misura per le pensioni anticipate agevolate ed altri redditi da lavoro tra 4.800 e 8mila euro l’anno.