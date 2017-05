Tagli di capelli corti, bob, posh bob, ob shag, caschetti per l'estate 2017: la gallery delle tendenze tagli!

Tagli di capelli corti, bob, caschetti per l’estate 2017. Tra i tagli di capelli per la primavera/estate 2017 un ruolo di primo piano è occupato dai medi e i corti, accomunati da styling morbidi, leggermente mossi per un effetto volume tutto naturale. I tagli di capelli sono volumizzati anche ad un sapiente uso delle scalature, per una donna che voglia essere dinamica ma anche chic ed elegante. Libertà, movimento, volume queste le parole d’ordine degli hair look e delle tendenze capelli per l’estate 2017!

Tagli di capelli bob, posh bob, ob shag Estate 2017!

Tra le tendenze tagli di capelli impazzano i tagli medi, dai blunt cut, i bob in tutte le versioni, i caschetti, i posh bob, e gli ob-shag. I tagli di capelli medi vengono sfoggiati dalle bellissime dello showbitz in tutte le varianti, con styling liscissimi o mossi, scalati o pari. Al Met Gala 2017 il bob è stato il taglio di capelli in assoluto più gettonato, sfoggiato nella versione blunt bob da Bella Hadid al clavicut di Kim Kardashian, al posh bob più corto sulla nuca, ed allungato lungo i lati del volto, scalato di Selena Gomez.

Tagli di capelli corti e caschetti per l’estate 2017.

I tagli di capelli medi sono stati scelti per l’estate 2017 anche da Jennifer Lopez, Karlie Kloss, Olivia Wilde, per la loro praticità e versatilità e per il fatto che si adattano a tutti i tipi di volto e di fisicità. Tra i tagli di capelli primavera/estate 2017 la fa da padrone il caschetto ondulato, il wob o caschetto ondulato, un taglio di capelli pratico e chic, semplice e glamour al tempo stesso, come il long bob, un taglio abbastanza lungo da consentire di raccogliere i capelli, in modo da realizzare le più disparate acconciature, per un’estate all’insegna della versatilità e del cambiamento!

