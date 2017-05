Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni news e gossip – «Giovanna e Francesco Story…» – Le anticipazioni di Uomini e Donne propongono un filmato che ripropone la storia di Giovanna e Francesco che hanno lasciato insieme la trasmissione, entra lei ma non sorride e Maria anticipa che le cose non sono andate bene, dopo tre giorni lui è sparito! Giovanna racconta che non lo sentiva mai e lui ha ammesso che la distanza lo ha “raffreddato” e forse ha fatto una scelta affrettata; quando Giovanna vede in onda la trasmissione della loro uscita gli scrive un messaggio incredula che sia tutto diverso e lui le risponde, scusandosi, che si è rimesso con la sua ex, la quale, quindi, forse c’era sempre stata!

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over – «La ex di Francesco…»

Attraverso le anticipazioni di Uomini e Donne vediamo che quando Francesco fa il suo ingresso in studio cerca di spiegare la situazione e racconta che la sua fidanzata non è italiana, si erano lasciati in ottobre per motivi famigliari di lei, è tornata in Italia per lui non ha capito più niente! Anna lo accusa di aver preso in giro Giovanna e lo sostengono tutte le signore del parterre, Maria la invita a rimanere per incontrare la persona giusta.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over – «Sossio dice la sua!»

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano allora che Sossio dice la sua e fa notare che, anche se viene accusato da tutti, in realtà non ha mai offeso nessuno come ha visto fare oggi. Sabrina però lo sconfessa e racconta di una sua proposta di riavvicinamento. Tutto organizzato: treno e giorni di soggiorno insieme! Ma poi Sabrina legge un’intervista su un settimanale in cui lui è con un’altra donna, Giuliana! Sossio allora spiega che si trattava di lavoro e non aveva avuto modo di telefonare. La discussione si fa accesissima, ma alla fine si balla…