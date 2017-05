Amnistia, indulto, detenuti: le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi, 24 maggio 2017. Ancora non c’è nessuna novità per quanti riguarda possibili provvedimenti di amnistia ed indulto: nonostante la continua lotta del Partito Radicale e la marcia per l’amnistia organizzata per il giorno di Pasqua, nelle agende del Governo non figura nessun dibattito con protagonisti questi argomenti. Sono tante, invece, le notizie che giungono dal mondo delle carceri italiane, e che riguardano le luci e le ombre che riguardano gli istituti penitenziari.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 24 maggio 2017: la situazione nelle carceri dell’Abruzzo.

Moltissimi sono i problemi nelle carceri abruzzesi (Pescara, Teramo, Lanciano, Chieti, Vasto, Avezzano Sulmona), come si evince dalle osservazioni condotte negli istituti penitenziari regionali in un anno intero. Spesso i carcerati con problemi psichiatrici non vengono curati, le strutture non sono adeguate, ed inoltre vi sono gravi problemi come il sovraffollamento, l’inadeguatezza degli edifici, la carenza di personale penitenziario, l’insussistenza di fondi per l’inserimento dei detenuti nel mondo del lavoro e per piani rieducativi. Molti edifici necessitano di interventi di manutenzione e di ristrutturazione: basti pensare che le celle ospitano a malapena due detenuti (gli spazi sono ristretti, tranne nei casi di Sulmona e Lanciano dove sono rispettati i tre metri quadri per detenuto), i bagni non consentono nessun tipo di privacy e manca l’acqua calda e la doccia. Non ci sono solo punti critici nelle carceri abruzzesi: c’è da segnalare un sistema tecnologico all’avanguardia, con una sala regia collegata con un sistema di videosorveglianza interno.