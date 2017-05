Amnistia, indulto, carceri, giustizia: le news del ministro Andrea Orlando e lo sciopero dell'Ucpi

Amnistia e riforma del processo penale. Nessuna novità sul fronte amnistia e indulto. Accantonati del tutto i provvedimenti di clemenza, che nell’idea dei Radicali potevano rappresentare la possibile soluzione alla situazione in cui versano le carceri italiane e per risolvere, almeno in parte, la questione dei processi pendenti. Tiene banco la riforma del processo penale, molto osteggiata da una parte politica ed anche dagli avvocati. L’Unione delle Camere penali, la sigla che riunisce i circa 10mila avvocati penalisti italiani, ha dato, infatti, avvio alla nuova agitazione contro il progetto di legge. Da ieri e fino al 25 maggio, i legali si asterranno dalle udienze. Si tratta del quarto pacchetto di scioperi da quando, due mesi fa, è iniziata la mobilitazione contro le modifiche all’esame del Parlamento. E potrebbe non essere finita qui, soprattutto se fosse confermato l’orientamento dell’esecutivo di respingere gli emendamenti alla riforma.

Lo sciopero dell’Unione Camere Penali contro la riforma del processo penale.

Un’azione alla quale i penalisti hanno affiancato la raccolta delle firme per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare per l’introduzione della separazione delle carriere. Partita il 4 maggio, l’iniziativa ha ottenuto oltre 21mila sottoscrizioni. L’Ucpi rivendica il successo dell’agitazione, che ha raccolto un'”adesione massiccia”, con “centinaia di processi fermi in tutta Italia”. L’associazione dei penalisti, presieduta da Beniamino Migliucci, contesta in particolare due aspetti dell’articolato: l’udienza “a distanza, che violerebbe i presupposti di immediatezza e oralità del processo”, e “l’allungamento dei tempi della prescrizione. Il processo deve avere una ragionevole – non un’infinita – durata”.

Il Disegno di legge sulla riforma del processo penale.

Il disegno di legge, composto da un unico articolo suddiviso in 95 commi, interviene su diversi fronti: dalla prescrizione alle intercettazioni, passando per l’inasprimento delle pene per alcuni reati e la riforma dell’ordinamento penitenziario. Uno dei punti più controversi riguarda la prescrizione dei reati: la riforma prevede alcune ipotesi di sospensione e altre di decorrenza posticipata, destinate ad allungare i tempi. Quanto alle intercettazioni, è prevista una nuova fattispecie penale, punita con la reclusione non superiore a quattro anni, nei confronti di chi diffonde il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate fraudolentemente per danneggiare la reputazione di una persona.

Nel testo approvato da Palazzo Madama, poi, è contenuto l’aumento di pena per estorsione aggravata, furto in abitazione, scippo, rapina e scambio elettorale politico-mafioso. Quanto alla riforma dell’ordinamento penitenziario, è prevista una delega al governo per garantire ai detenuti, tra le altre cose, pluralismo e libertà di culto nonché semplificazione delle modalità di accesso ai benefici carcerari per buona condotta.

Riforma processo penale, le news di Andrea Orlando.

Il ministro della giustizia Orlando, secondo quanto riporta il Gazzettino, ha dichiarato in una recente intervista, che è necessario e urgente porre la fiducia al disegno di legge sulla riforma del processo penale perché altrimenti esiste il rischio che tutto vada in fumo e sono anni che si discute sul progetto. Effettivamente il rischio è reale e la preoccupazione è fondata. Se accadesse che anche un solo articolo degli oltre quaranta fosse modificato rispetto al testo approvato dal Senato il progetto dovrebbe di nuovo tornare a Palazzo Madama e con la legislatura ormai in dirittura di arrivo nessuno potrebbe più garantire il successo.

Riforma del processo penale, l’importanza del progetto per il ministro Orlando.

In molti contestano il progetto di riforma, per via dell’inasprimento delle pene per alcuni reati contro il patrimonio e l’allungamento dei termini per la prescrizione. Il ministro Orlando sostiene che il progetto è da sostenere soprattutto perché prevede l’allungamento dei termini di prescrizione, modifica secondo lui indispensabile e improcrastinabile specie se si riflette sul numero dei reati estinti ogni anno per il decorrere dei termini. Gli avvocati dicono che i termini di prescrizione in Italia sono già ampi e che ogni dilatazione ulteriore avrebbe luogo ai danni della civiltà del diritto, ma rimane il dato del numero spropositato di processi che vanno in fumo in ogni distretto e in Cassazione per via dello scadere dei termini di prescrizione, che come più volte ribadito dai Radicali, ed in particolare da Rita Bernardini, ha dato luogo a quella che l’esponente dei Radicali definisce “un’amnistia strisciante”.